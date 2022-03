W okolicach Mariupola na Ukrainie Rosjanie rozmieszczają sprzęt do swojej komunikacji mobilnej, za pomocą którego mogą uzyskać dostęp do informacji na telefonach ukraińskich abonentów - ostrzegła w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Władze Mariupola zaapelowały do mieszkańców o zmianę odpowiednich ustawień w komórkach - podała agencja Interfax-Ukraina.

"Okupanci umieszczają sprzęt do swojej komunikacji mobilnej. Ta technika ściąga wszystko, co jest w telefonie, i określa lokalizację abonenta. Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się telefonu z siecią, konieczne jest wyłączenie trybu +wybierz sieć automatycznie+ w telefonie i włączenie: +wybierz ręcznie+" - podaje Interfax-Ukraina, cytując władze Mariupola i SBU. Reklama