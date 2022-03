Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny budowany przez amerykańską firmę SpaceX. System ma docelowo składać się z około 12 tys. satelitów umieszczonych na tzw. niskiej orbicie okołoziemskiej na trzech wysokościach – 340 km, 550 km oraz 1150 km nad Ziemią.

Oczekuje się, że w Stanach Zjednoczonych system Starlink zapewni szybki internet około 60 milionom ludzi mieszkających na obszarach wiejskich i oddalonych, gdzie dostęp do internetu jest ograniczony. Również w pozostałych częściach świata firma założona przez Elona Muska prawdopodobnie skupi się głównie na obszarach o słabych połączeniach szerokopasmowych.

Najnowszym zastosowaniem systemu było zapewnienie dostępu do internetu na Ukrainie podczas rosyjskiej inwazji. Po sobotniej prośbie wicepremiera Ukrainy Fiodorowa za pośrednictwem Twittera, dyrektor generalny SpaceX Elon Musk odpowiedział: „Usługa Starlink jest teraz aktywna na Ukrainie. Więcej terminali w drodze”. Terminale są antenami satelitarnymi, które służą do komunikacji z konstelacją satelitów Starlink.

Chociaż jest to doskonały przykład wartości projektu, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego sprawdzili, czy Starlink utrudnia obserwację nocnego nieba dla Zwicky Transient Facility (ZTF) w Obserwatorium Palomar niedaleko San Diego. I wygląda na to, że tak. Na zdjęciach ZTF minisatelity widoczne są jako smugi. „Jeśli pod koniec 2019 r. znaleziono paski na zaledwie 0,5 proc. obrazów, w sierpniu 2021 r. było to około 18 proc.” Według serwisu Spektrum.de, istnieje niewielka szansa, że astronomowie mogą przeoczyć ważne obserwacje, takie jak asteroidy bliskie Ziemi, z powodu degradacji obrazów.