"Potwierdzamy w całości naszą prognozę całoroczną, choć jesteśmy świadomi trudnego otoczenia makroekonomicznego, które sprawia, że w kolejnych kwartałach będziemy musieli równoważyć jego wpływ poprzez strategię ukierunkowaną na wartość, pozyskiwanie energii elektrycznej z nowych źródeł oraz oszczędności kosztowe" - powiedział członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki, cytowany w komunikacie.

Operator podkreślił, że wyniki I kw. tego roku były zgodne z prognozami. Przychody wzrosły o 0,4% r/r do 2,93 mld zł, EBITDAaL - o 1,8% r/r do 722 mln zł, zaś eCapex spadł o 45% r/r do 245 mln zł.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)