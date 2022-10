Reklama

"Prognoza grupy na 2022 rok została ogłoszona w raporcie bieżącym 3/2022 opublikowanym w dniu 16 lutego 2022 roku. Zgodnie z raportem bieżącym 12/2022 opublikowanym w dniu 27 lipca 2022 roku, grupa podwyższyła prognozę przychodów. Obecnie oczekuje, że przychody w 2022 roku wzrosną na niskim jednocyfrowym poziomie procentowym w porównaniu do prognozowanego poprzednio niewielkiego spadku" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

"Jednocześnie zarząd podtrzymał prognozę wskaźnika EBITDAaL (poziom stabilny lub wzrost na niskim jednocyfrowym poziomie procentowym) oraz ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (przedział 1,7-1,9 mld zł). Zarząd będzie ściśle monitorować sytuację makroekonomiczną i geopolityczną oraz na bieżąco dokonywać oceny jej wpływu na wyniki grupy" - czytamy dalej.

W I-III br. przychody wzrosły o 4% r/r do 9 109 mln zł, EBITDAaL - o 3,8% r/r do 2 342 mln zł, zaś eCapex spadł o 17,6% r/r do 896 mln zł.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)