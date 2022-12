Reklama

Jak poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Vectra nie wykonała w pełni warunku nałożonego przez Urząd przy zakupie spółki Multimedia Polska; Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary finansowej na operatora.

Niesprzedane jeszcze sieci stanowią jedynie nieznaczny procent aktywów

"Do dziś Vectra wykonała zdecydowaną większość z nałożonych przez Prezesa UOKiK warunków, a niesprzedane jeszcze sieci stanowią jedynie nieznaczny procent aktywów Multimedia Polska" – odpowiedziała Vectra w stanowisku przekazanym PAP.

Firma poinformowała, że wyszła naprzeciw oczekiwaniom Urzędu w zakresie zwiększenia konkurencyjności na lokalnych rynkach i rozpoczęła przebudowę swoich sieci do standardu FTTH (GPON) (Fiber To The Home, światłowód do domu – przyp. PAP). Pozwoli to – zdaniem spółki – na otwarcie sieci Vectry dla zainteresowanych operatorów i zapewnienie klientom możliwości wyboru pomiędzy dostawcami usług. W ocenie Vectry, "działania te stanowią dostosowaną do obecnych warunków rynkowych odpowiedź na podstawową przesłankę wydania decyzji warunkowej przez UOKiK".

Jak zwróciła uwagę firma, od 3 lat na całej sieci Vectra usługi oferuje operator Play. Działania spółki odpowiadają na kwestie dotyczące możliwości korzystania przez klientów z usług więcej niż jednego dostawcy – podkreślono w stanowisku.

Nie komentujemy spekulacji medialnych

Spółka dodała, że pozostaje do dyspozycji Urzędu. "Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie udzielamy dalszych szczegółowych informacji oraz nie komentujemy spekulacji medialnych" - zastrzeżono.

Jak wyjaśnił w komunikacie UOKiK, sprawa dotyczy początku stycznia 2020 r., kiedy Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zgodził się na transakcję między operatorami telewizji kablowej i dostawcami internetu. Vectra mogła przejąć spółkę Multimedia Polska, musiała jednak spełnić warunek określony w decyzji. Dotyczył on 21 miejscowości i składał się z dwóch części. Urząd przypomniał, że pierwsza miała charakter strukturalny, czyli polegała na sprzedaży sieci w ośmiu miastach. W pozostałych 13 miejscowościach Vectra musiała umożliwić klientom zmianę operatora bez ponoszenia kosztów.

Według UOKiK Vectra wypełniła warunek dotyczący zmiany operatora przez abonentów, a także sprzedała sieć w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pruszczu Gdańskim i Pogórzu. Natomiast nie sprzedała dotychczas sieci w Kwidzynie, Łowiczu, Ostródzie, Olsztynie i Stargardzie.

"Vectra dotychczas nie wykonała w pełni nałożonego warunku strukturalnego. Sprzedała sieć jedynie w trzech miastach. W pięciu pozostałych - wbrew wydanej decyzji - warunek nie został wykonany, co rodzi ryzyko ograniczenia konkurencji. Dlatego wszcząłem postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę" – powiedział, cytowany w komunikacie urzędu, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

