Orange Polska wprowadza nową opcję internetu światłowodowego - Światłowód Pro 2.0 do 2 Gb/s, osiąganych jako suma prędkości na co najmniej 2 urządzeniach (na jednym urządzeniu do 1 Gb/s). Prędkość wysyłania danych w tej opcji prędkości wynosi nawet 600 Mb/s, podał operator.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Reklama