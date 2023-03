Gaming: nieODKRYTY potencjał

Predator Games 2023 to największe w Europie Międzyszkolne Rozgrywki Esportowe, których założeniem jest nie tylko rozwój różnorodnych kompetencji wśród dzieci i młodzieży, dobra zabawa oraz wartościowe nagrody, ale także perspektywa budowania silnego pomostu między nastolatkami a rodzicami i szkołą. Pomysłodawcą i organizatorem turnieju, skierowanego do szkół podstawowych i średnich w całym kraju jest Acer Polska – popularny producent m.in. sprzętu gamingowego marki Predator.

– Wierzymy, że pasja do gamingu łączy, a związana z nim rywalizacja rozwija. Dlatego stworzyliśmy projekt, w ramach którego młodzi fani esportu, przy wsparciu szkół i pedagogów, będą mogli sprawdzić swoje umiejętności i spełnić swoje marzenie o udziale w profesjonalnym esportowym wydarzeniu. Za nami sezon testowy Predator Games, który zorganizowaliśmy w styczniu tego roku. Do turnieju, na 128 zakładanych przez nas miejsc, zgłosiło się wówczas aż 858 szkół. Wynik przerósł nasze oczekiwania, stając się niewątpliwie dużym sukcesem całego zespołu. Ten jeszcze bardziej motywuje nas do dalszej, wytężonej pracy, której efektem jest między innymi zainaugurowana właśnie, pierwsza oficjalna edycja Predator Games – mówi Łukasz Łopuszyński, Country Manager w Acer Poland.

Nie tylko turniej, ale też kampania edukacyjna

Realizowany przez Acer Polska projekt stawia także na kampanię edukacyjną z udziałem psychologów i ekspertów z wielu różnych dziedzin. Jej celem jest m.in. przybliżenie rodzicom graczy świata gamingu oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat jego jasnych stron.

– Esport pozytywnie wpływa na rozwój najmłodszych, przyczyniając się chociażby do rozwoju wielu kompetencji, nauki strategicznego myślenia, współdziałania czy budowania relacji z rówieśnikami. Niewielu rodziców jest świadomych także ogromnego potencjału całej branży oraz rozwijającego się w jej ramach rynku pracodawców i pracowników. Dlatego także te aspekty będziemy poruszać w naszych szerokozasięgowych działaniach, zmieniających jak wierzę perspektywę postrzegania graczy i ich pasji – mówi Łopuszyński.

Z uwagi m.in. edukacyjny aspekt projektu Partnerami turnieju są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki, Centrum GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, Intel, Microsoft, Media Expert, MEiN Tech, VULCAN. Sponsorem Generalnym jest PKO Bank Polski.

– Minęło już kilka miesięcy, odkąd wspólnie z Ministrem Edukacji i Nauki profesorem Przemysławem Czarnkiem ogłosiliśmy program „Gry w edukacji”, który ma na celu nie tylko wykorzystywanie gier video w procesie nauczania, ale także promowanie polskich twórców. Gaming nie jest już tylko rozrywką, ale narzędziem do wspierania kreatywności i wyobraźni młodego pokolenia. Organizowanie kolejnych wydarzeń i inicjatyw takich jak Predator Games 2023 udowadnia, że takie podejście się sprawdza i cieszy się ogromną popularnością. Turnieje to nie tylko okazja do poznania nowego grona znajomych, ale także do wykazania się umiejętnościami takimi jak współpraca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i wygranej! – mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej.

– Od kilku lat angażujemy się w gaming i esport. Chcemy być partnerem dla młodych graczy nie tylko w codziennych finansach, ale też wspierać ich w rozwijaniu pasji. Jednocześnie widzimy duży potencjał w angażowaniu się w świat gamingu ich rodziców. Podobne mosty budujemy już od lat w świecie finansów. Wspieranie największych rozgrywek dla szkół doskonale wpisuje się w nasze dotychczasowe działania kierowane do młodych klientów i liczymy, że będzie to świetna okazja do rozwijania kolejnych inicjatyw w świecie gamingu i wokół rozgrywek Predator Games – mówi Marek Kozłowski, Dyrektor Departamentu Marketingu w PKO Banku Polskim.

16 384 uczniów, 1024 szkoły, 4 gry i nagrody o łącznej wartości ponad 3,2 mln zł

Uczniowie szkół, które jako pierwsze zarejestrują swoje drużyny, spróbują swoich sił w 4 grach: Fortnite (3 graczy i 1 rezerwowy) i League of Legends (5 graczy i 1 rezerwowy), Rocket League (3 graczy i 1 rezerwowy) oraz Chess.com (1 gracz i 1 rezerwowy). Każda ze szkół może zarejestrować maksymalnie 16 zawodników. Minimalny wiek gracza to 13 lat.

Rozgrywki rozpoczną się w piątek 31 marca 2023 roku. Etap eliminacyjny przeprowadzony zostanie w formule online, z kolei wielki finał, który zaplanowano na 27 maja 2023 roku (sobota), odbędzie się stacjonarnie w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie.

Zarówno najlepsi gracze, jak i 3 reprezentacje, które zdobędą najwyższe miejsca w klasyfikacji danej gry, otrzymają nagrody ufundowane przez partnerów Rozgrywek. Ich wartość w całej akcji to ponad 3 200 000 złotych.

Więcej informacji, w tym link do zapisów, znajduje się na: https://predatorgames.pl.