11 centrów logistycznych, biura korporacyjne, Centra Rozwoju Technologii m.in w Gdańsku, gdzie narodziła się Alexa (asystent głosowy oparty na AI), jak również Amazon Web Services, czyli rozwiązania chmurowe, i wreszcie rozwijany od 2021 r. sklep Amazon.pl – te inwestycje pokazują szczególną rolę, jaką odgrywa Polska w strategii firmy. Przyczyniła się ona do utworzenia w naszym kraju bezpośrednio 19 tys. miejsc pracy a pośrednio – 30 tys. Do tego trzeba doliczyć 10 tys. indukowanych miejsc pracy, czyli powstałych lub wspieranych przez wydatki pracowników w ramach lokalnej gospodarki oraz 14 tys. w małych i średnich firmach sprzedających na Amazon.

Polacy lubią marketplace

Amazon plasuje się na pozycji lidera wśród marketplace'ów w Europie z 17 proc. udziałem w ruchu generowanym przez 1 tys. największych sklepów internetowych tego typu na kontynencie (dane grupy badawczej RetailX).

– Marketplace oznacza przede wszystkim szeroki wybór. Na Amazon.pl klienci mają możliwość zakupu milionów produktów z ponad 30 kategorii zakupowych – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk.

Warto wspomnieć w kontekście marketplace o ważnym wątku lokalnym. Chodzi o doświadczenie zakupowe klienta.

– Wiemy, że w Polsce jedną z preferowanych metod dostaw są te realizowane do do maszyn paczkowych. Zapewnienie jej było dla nas bardzo ważne. W Polsce jesteśmy również bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o technologie związane z płatnościami, kluczowe dla nas było to, aby nasi klienci mogli korzystać z Blika – wymienia przedstawicielka Amazon.

W przestrzeni Amazon.pl funkcjonuje również sklep Polskie Marki, co ułatwia zakupy rodzimych produktów.

Firmy z Polski z sukcesami zagranicą

Katarzyna Ciechanowska-Ciosk zwraca także uwagę na wsparcie, jakiego firma udziela sprzedawcom. Amazon umożliwia przedsiębiorcom z Polski, przede wszystkim małym i średnim, sprzedaż zagraniczną w 10 europejskich krajach. Jak podkreśla zarządzająca Amazon.pl, ułatwia to pokonanie barier, z jakimi muszą zazwyczaj borykać się firmy sprzedające za granicę.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy, która odbyła się w studiu DGP.