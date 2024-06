- Dotychczasowi liderzy na giełdzie dostają zadyszki, a wiatr w żagle łapią spółki, które do tej pory były gorzej notowane - mówi Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities. Zdaniem eksperta, wiele wskazuje na to, że giełda szczyt notowań ma już za sobą. Trudno jednak prognozować co może nas czekać w najbliższych miesiącach.

Odnosząc się do kwestii unijnych regulacji prawnych premiujących inwestowanie w zielone instrumenty finansowe, Sobiesław Kozłowski stwierdza, że wysokie koszty implementacji tych przepisów oraz niskie notowania przemysłu mogą być pretekstem do zrewidowania zielonej polityki UE. Ziszczeniu się tego scenariusza mogą przysłużyć się coraz lepsze wyniki partii populistycznych w Europie.