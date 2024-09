Zespół kierowany przez prof. Dorotę Niedziółkę przygotował raport „Odnawialne źródła energii w kreowaniu bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowej i Wschodniej”. Wynika z niego, że w 2022 r. udział OZE w miksie elektroenergetycznym państw Europy Środkowo-Wschodniej wynosił 5 proc., a w gospodarce światowej 6 proc. W UE było to wówczas 24 proc.

Udział OZE w miksie elektroenergetycznym gospodarek naszej części Starego Kontynentuwzrastał z poziomu zerowego lub bliskiego zeru w 2004 r. do nawet 48 proc. (w przypadku Litwy) w 2022 r. Większość państw EŚW rejestrowała zmiany na poziomie kilkunastu procent. Najniższy udział OZE w miksie elektroenergetycznym w EŚW osiągnęły w 2022 r. Słowacja i Słowenia (ok. 3 proc.). Dla gospodarki światowej analogiczna zmiana spowodowała wzrost znaczenia OZE w elektroenergetyce z udziału 1 proc. do 6 proc., natomiast unijny miks elektroenergetyczny odnotował wzrost z poziomu 2 proc. do wspomnianego wcześniej 24 proc. w 2022 r.

Zmiany postępują bardzo szybko. W I połowie 2024 r. pierwszy raz w historii panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe pokryły większą część zapotrzebowania mieszkańców Unii na energię elektryczną niż paliwa kopalne. W Polsce udział węgla spadł w tym okresie do 57 proc.

OZE odgrywają kluczową rolę w trzech obszarach:

modernizacji jednostek wytwórczych

realizacja polityki zmierzającej do transformacji energetycznej

zachowanie bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy.

