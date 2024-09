- Moje poglądy wynikają nie tylko z tego, co wiem jako długoletni obserwator i uczestnik tego procesu, ale także obiektywnych danych, które ministerstwo prezentuje w dostępnych dla wszystkich arkuszach excela. Dowiadujemy się z nich, jak rynek wycenił wiedzę i kompetencje absolwentów poszczególnych uczelni. Dane te zbierane są przez 5 lat od ukończenia studiów, co jest o tyle istotne, że o ile wycena rynku w pierwszym roku po ukończeniu studiów może być wyceną prestiżu uczelni, o tyle w piątym roku to jest już realna wycena kompetencji. Tego się nie da podważyć – podkreśla profesor.

Zwraca uwagę, że na podstawowych kierunkach, jak ekonomia, finanse, rachunkowość jedni absolwenci potrafią być wyceniani przez rynek kilka razy niżej, czyli zarabiać nawet trzy razy mniej, niż ich koledzy i koleżanki z czołowych uczelni, skoncentrowanych na naukach ekonomicznych, jak SGH. Co niepokoi, to gigantyczne zróżnicowanie i ocieranie się części absolwentów o śmieciowe wynagrodzenia, jest widoczne także w strategicznych dziedzinach, jak cyberbezpieczeństwo czy rozwój AI, w których niezbędne są kompetencje z zakresu informatyki i ekonometrii. Niewielu absolwentów ma je na naprawdę odpowiednim poziomie. Nie wynika to z prestiżu uczelni, lecz jakości kształcenia oraz zjawiska, które profesor nazywa edukacją przez osmozę, czyli chłonięcie wiedzy przez studentów od dużej liczby nauczycieli akademickich o wysokich kompetencjach i renomie, a także poprzez zanurzenie w określonej kulturze kształcenia (np. nie jest bez znaczenia, że w bibliotekach uczelni ekonomicznych dominują książki z zakresu ekonomii, a np. na politechnikach czy klasycznych uniwersytetach siłą rzeczy zakres tematyki książek jest inny).

Z profesorem rozmawiamy też m.in. o:

Opłakanych efektach braku edukacji ekonomicznej Polek i Polaków od przedszkola i podstawówki

Obniżeniu poziomu wiedzy i kompetencji kandydatów na studia po reformach systemu edukacji

Wpływie demografii na edukację

Postulacie przywrócenia egzaminów na studia

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania tej arcyciekawej rozmowy.