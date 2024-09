- Globalne ocieplenie to nie mit i wymysł dziennikarz, to realny problem, a jego źródłem jest człowiek – powiedział Przemysław Przybylski dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej i rzecznik prasowy banku Credit Agricole. Dodał, że do walki ze zmianami klimatu niezbędna jest świadomość na temat sytuacji i konsekwencji związanych z globalnym ociepleniem. Muszą też zaangażować się w nią wszystkie strony, czyli rząd, samorząd, biznes, ale i konsumenci.

- Nie wystarczy bowiem przerzucanie odpowiedzialności na konsumentów. To stanowczo za mało – zaznaczył i podkreślił, że pomocne w walce może być też mądre prawo, jak system kaucyjny, który obejmie wszystkie opakowania.