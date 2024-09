Przekształcenia na scenie politycznej

Bosak podkreślił, że zmiany na scenie prawicy, zarówno w Polsce, jak i w Europie, są wynikiem zniecierpliwienia społeczeństw tym, jak dotychczasowe partie centroprawicowe realizują swoje programy. Partie takie jak Zgromadzenie Narodowe we Francji, Alternatywa dla Niemiec czy Vox w Hiszpanii, odwołują się do „nowej prawicy” – bardziej zdecydowanej i krytycznej wobec liberalnych nurtów. Zdaniem Bosaka, te ugrupowania stanowią odpowiedź na rozczarowanie wyborców, którzy nie widzieli w dotychczasowych partiach reprezentantów swoich interesów.

W Polsce Konfederacja pełni podobną funkcję – jako alternatywa dla Prawa i Sprawiedliwości, które, według Bosaka, odchodzi od swoich pierwotnych prawicowych założeń. To zresztą nie jest wyłącznie problem PiS-u, lecz tendencja widoczna w całej Europie, gdzie centroprawica stara się dostosować do bardziej wyrazistych programów nowych ruchów prawicowych.

Radykalizm czy realizm?

Prelegent zwrócił uwagę na zarzuty kierowane wobec nowych prawicowych ugrupowań, które często są nazywane radykalnymi lub wręcz faszystowskimi. Bosak stanowczo odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że etykietki te są wynikiem politycznej retoryki stosowanej przez lewicę.

„Gdybyśmy rzeczywiście byli radykałami, nie zdobylibyśmy tak dużego poparcia w społeczeństwach europejskich,” stwierdził. Dodał również, że z biegiem czasu politycy, nawet ci wywodzący się z bardziej radykalnych środowisk, dostosowują swoje poglądy i wchodzą w mainstream polityczny.

Jako przykład przywołał Marine Le Pen, która z umiarkowaną retoryką osiąga sukcesy we Francji.

Polska scena polityczna

W Polsce Konfederacja zdobywa coraz większe poparcie, co zdaniem Bosaka świadczy o ewolucji prawicy. PiS, choć nadal dominujący na scenie, także zmienia swój program, przyjmując niektóre postulaty Konfederacji, zwłaszcza w kwestiach dotyczących suwerenności i migracji. Jednym z kluczowych zarzutów Bosaka wobec rządzących jest masowa imigracja zarobkowa, która – według niego – zagraża polskiej tożsamości narodowej.

W jego ocenie Polska powinna bronić swojej homogeniczności kulturowej i religijnej, a masowa imigracja przekształca kraj w „multikulturową strefę ekonomiczną.”

Problem laicyzacji

Bosak poruszył także temat odpływu ludzi od Kościoła, co jest widoczne nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Jego zdaniem spadek religijności prowadzi do chaosu norm społecznych, a miejsce wartości chrześcijańskich zaczyna zajmować lewicowy relatywizm. W obliczu tych zmian, partie polityczne, nawet te prawicowe, muszą dostosować się do nowej rzeczywistości i skupić się na programach, które przyciągną zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Wyzwania dla przyszłości prawicy

Jednym z większych wyzwań, przed którymi stoi współczesna prawica, jest umiejętność zagospodarowania poparcia różnych grup społecznych.

Polityczne programy muszą uwzględniać zarówno tradycyjne wartości, jak i potrzeby nowoczesnego, pluralistycznego społeczeństwa. Bosak zwrócił uwagę, że religijność nadal odgrywa ważną rolę w życiu społecznym, choć nie jest już tak dominująca jak kiedyś.

Podsumowując swoje stanowisko, Bosak zaznaczył, że kluczowym problemem dzisiejszej Europy jest współistnienie różnych kultur i systemów wartości, co prowadzi do napięć społecznych. Jako przykład podał rosnący wpływ islamu, który, jego zdaniem, agresywnie wchodzi na teren postchrześcijańskich społeczeństw, tworząc nowe wyzwania polityczne i społeczne.

Koalicja PiS i Konfederacji?

Zapytany o możliwość przyszłej koalicji Konfederacji z PiS, Bosak nie wykluczył takiej opcji, zaznaczając jednak, że na chwilę obecną obie partie rywalizują o poparcie wyborców. Jego zdaniem, polityka wymaga elastyczności i zdolności do rozważenia różnych scenariuszy, dlatego nie zamyka się na ewentualne przyszłe sojusze, choć w tej chwili nie jest to priorytetem.