Ile wyniesie zasiłek pogrzebowy w 2026 roku?

Koszty pochówku w Polsce od lat rosną, dlatego rząd zdecydował się na podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Od 1 stycznia 2026 roku jego wysokość wyniesie 7000 zł. To pierwsza tak znacząca zmiana od wielu lat.

Reklama

Dodatkowo od 1 marca 2026 roku świadczenie będzie podlegać corocznej waloryzacji, jeśli średnioroczna inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 procent. Oznacza to, że kwota zasiłku może być w kolejnych latach automatycznie podnoszona, bez konieczności każdorazowej zmiany ustawy.

Zmiany w wypłacie zasiłku pogrzebowego od 2026 roku

Nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie wysokości świadczenia. Zmienią się również procedury związane z jego przyznawaniem i wypłatą.

Jeżeli koszty pogrzebu poniosła jedna osoba będąca członkiem rodziny zmarłego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie już wydawał formalnej decyzji administracyjnej. Ma to znacząco uprościć i przyspieszyć całą procedurę.

Decyzja nadal będzie konieczna w sytuacji, gdy koszty pogrzebu poniosło kilka osób albo gdy wydatki pokrył inny podmiot, na przykład pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, Kościół lub związek wyznaniowy. W takim przypadku zasiłek zostanie podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

ZUS będzie miał maks. 14 dni na wydanie decyzji o przyznanie zasiłku. To znaczące skrócenie terminów w porównaniu z obecnymi przepisami.

Krótszy czas wypłaty i nowe możliwości przekazania pieniędzy

Od 2026 roku skrócony zostanie również maksymalny czas wypłaty zasiłku pogrzebowego. Zamiast dotychczasowych 30 dni, świadczenie ma być wypłacane w terminie do 14 dni od dnia wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności.

Nowością będzie możliwość przekazania zasiłku bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego, jeśli osoba uprawniona wyrazi na to zgodę. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć samodzielnie w organie rentowym albo za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje osobie, która faktycznie poniosła koszty pogrzebu. W przypadku rodziny zmarłego są to w szczególności małżonek, rodzice, dzieci własne i przysposobione, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz osoby pozostające pod opieką prawną.

Osoby spoza rodziny mogą otrzymać zwrot poniesionych kosztów do wysokości faktycznych wydatków, jednak nie więcej niż obowiązujący limit świadczenia. Zasiłek może być również wypłacony pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi albo instytucji religijnej, jeśli to one sfinansowały pochówek.

Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby uprawnionej lub od dnia pogrzebu. W szczególnych przypadkach, takich jak późna identyfikacja ciała lub problemy z odnalezieniem zwłok, termin ten również wynosi 12 miesięcy, liczonych od dnia pogrzebu. Wymagane są wtedy dodatkowe dokumenty, na przykład zaświadczenie z policji lub prokuratury oraz odpis aktu zgonu.

Od 2026 roku pieniądze mają trafiać do uprawnionych szybciej, maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu ustalenia prawa do świadczenia.