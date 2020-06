Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Ponad połowa firm z sektora fintech oceniła, że pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na prowadzony przez nich biznes, 45% z nich musiało zwolnic pracowników lub dokonać obniżki wynagrodzeń, wynika z raport "Polski sektor Fintech w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2" przygotowanego przez portal Fintek.pl. 76% firm uważa jednak, że pandemia zwiększy zainteresowanie usługami fintech.

"Sektor fintech tworzą podmioty różnej wielkości, które działają w obszarach od płatności, po pośrednictwo finansowe, kredyty i ubezpieczenia aż po analitykę danych. Całkiem spory kawałek rynku tworzą firmy technologiczne świadczące usługi w relacjach b2b. Oznacza to, że rynek - chociaż łączy je fintech - jest niejednorodny i w odmienny sposób reagował na zagrożenie pandemią i lock down gospodarki. Chociaż połowa fintechów odnotowała spadek przychodów i musiała zwalniać pracowników, to jednak perspektywy dla rynku są dobre" - powiedział redaktor naczelny Fintek.pl, autor i pomysłodawca raportu Łukasz Piechowiak, cytowany w komunikacie.

Dodał, że aż 3/4 ankietowanych nie miała wątpliwości, że konsumpcja usług fintech wzrośnie, ale też pod pewnymi warunkami.

"Z naszego raportu wynika, że fintechy zachowywały się racjonalnie i starały się zachować miejsca pracy. Dobrze wykorzystane talenty i kreatywność pracowników pozwolą na szybkie odbudowanie polskiego ekosystemu fintech i być może nawet przyśpieszenia jego rozwoju. Aczkolwiek, warunkiem sukcesu jest znoszenie barier i nietworzenie nowych" - powiedział Piechowiak.

Najważniejsze wnioski raportu to:

- Ponad połowa uczestników badania oceniła, że pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na prowadzony przez nich biznes.

- Połowa fintechów odnotowała znaczny spadek przychodów, przeciętnie o ponad 40%.

- 27% fintechów przerwało rozmowy z potencjalnymi inwestorami, a 23% musiało przesunąć termin debiutu nowej usługi lub funkcjonalności.

- Co 12-ty fintech stracił inwestora.

- 45% firm musiało zwolnic pracowników lub dokonać obniżki wynagrodzeń.

- Blisko 2/3 fintechow wysłało wszystkich pracowników na pracę zdalną.

- Ponad połowa fintechow zaangażowała się w działania solidarnościowe.

- 17,5% badanych uważa, że ich biznes wróci do stanu sprzed epidemii już w III kw. 2020 roku.

- 76% uważa, że pandemia zwiększy zainteresowanie usługami fintech. Na pandemii najwięcej zyska e-commerce i usługi paperless, najbardziej zagrożone są lendtechy i fintechy wyspecjalizowane w transferach międzynarodowych, podano także.

"'Polski sektor Fintech w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2' to pierwszy raport w Polsce, w którym analizuje się obecną sytuację i prognozuje jej konsekwencje w odniesieniu do całej lub prawie całej branży finansów i technologii. Przepytaliśmy ponad 50 przedstawicieli polskiego sektora fintech o kluczowe kwestie z punktu widzenia jego funkcjonowania. Dodaliśmy do tego opinie ekspertów i wzbogaciliśmy je o redakcyjną analizę. Dane zebrane w raporcie są unikalne w skali krajowej, a być może i globalnej" - podsumował dyrektor zarządzający Fintek.pl i KLANG! Media Michał Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Raport został stworzony w oparciu badanie przeprowadzone w dniach 10-23 kwietnia 2020 roku. W ramach raportu przepytano 55 przedstawicieli branży fintech.

(ISBnews)