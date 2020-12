Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,41 proc. i wyniósł 30.179,05 pkt.

S&P 500 zniżkował 0,35 proc. i wyniósł 3.709,41 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,07 proc., do 12.755,64 pkt.

W centrum uwagi były akcje producenta samochodów elektrycznych, firmy Tesla, która po zamknięciu notowań dołącza do grona uczestników indeksu S&P 500. Z rynkową kapitalizacją przekraczającą 600 mld USD i po wzroście kursu o 700 proc. od początku 2020 roku, Tesla będzie siódmą pod względem wielkości spółką w tym indeksie.

Z szacunków wynika, że fundusze pasywne bazujące na indeksie S&P 500 muszą kupić akcje Tesli za ponad 85 mld USD, żeby spółka znalazła się w ich portfelach inwestycyjnych w odpowiedniej do udziału w indeksie proporcji. Oznacza to jednocześnie, że muszą one sprzedać akcje innych spółek z tego indeksu za tę samą kwotę.

W piątek akcje Tesli rosły w ciągu dnia około 4 proc., do najwyższego poziomu w historii, ale w końcówce nastroje wokół spółki pogorszyły się po obniżeniu rekomendacji przez CFRA do "trzymaj" z "mocnego kupuj". Na zamknięciu za jedną akcję spółki płacono 658 USD, po zwyżce o 0,37 proc.

Akcje Moderny spadały 5 proc. Panel doradców amerykańskiej Agenci Żywności i Leków (FDA) jednogłośnie opowiedział się za dopuszczeniem w trybie ratunkowym szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna.

Europejska Agencja Leków (EMA) zapowiedziała w czwartek, że przyspieszy spotkanie panelu ekspertów w celu oceny szczepionki przeciw Covid-19, wyprodukowanej przez amerykańską firmę Moderna; odbędzie się ono 6 stycznia, a nie - jak planowano - 12 stycznia 2021 roku.

„Mimo że obecny obraz pandemii Covid-19 jest ponury, rynki zakładają, że szczepionki pomogą USA w uzyskaniu odporności stadnej w przyszłym roku na wiosnę, a stłumiony popyt na konsumpcję eksploduje” - powiedział Kozo Koide, główny ekonomista w Asset Management One.

„Zła wiadomość w tym tygodniu jest taka, że trzecia fala pandemii nadal się rozwija, a szkody gospodarcze spowodowane pandemią nadal rosną” - powiedział Brad McMillan, dyrektor ds. inwestycji w Commonwealth Financial Network.

McMillan powiedział, że inwestorzy powinni spodziewać się większej zmienności w perspektywie krótkoterminowej w związku z rozwojem sytuacji ws. pakietu stymulacyjnego i szczepionek, zanim gospodarka powróci do wzrostu w 2021 r.

„Ponieważ szczepionki są już dostępne, jesteśmy na początku końca pandemii i rynki to dostrzegają” - dodał.

Coraz więcej sygnałów wskazuje, że przedstawiciele Republikanów i Demokratów są bliscy porozumienia ws. pakietu stymulacyjnego w wysokości 900 mld USD.

Lider większości w Senacie Mitch McConnell, powiedział w czwartek, że „wydaje się, że zbliża się ponadpartyjne, dwuizbowe porozumienie”. Zauważył, że jest „wysoce prawdopodobne”, że Kongres będzie działał przez cały weekend i powiedział, że prawodawcy mogą być zmuszeni do przyjęcia kolejnego krótkoterminowego finansowania rządu federalnego, aby kupić wystarczająco dużo czasu na zatwierdzenie przepisów.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi również powiedziała, że Demokraci zbliżają się do konsensusu. „Dziś rano poczyniliśmy pewne postępy i czekamy na odpowiedź” - powiedziała dziennikarzom w czwartek.

Stany Zjednoczone potwierdziły w piątek, że przygotowują się do umieszczenia na "czarnej liście" chińskiej firmy technologicznej Semiconductor Manufacturing International Corp. i dziesiątek innych chińskich firm. Wcześniej tę informację podała agencja Reutera.

Ustępujący prezydent USA Donald Trump zdecydował jeszcze o dodaniu do czarnej listy podmiotów 77 kolejnych chińskich firm.

Sekretarz Handlu USA Wilbur Ross powiedział w oświadczeniu, że departament „nie pozwoli, aby zaawansowana technologia USA pomagała budować wojsko coraz bardziej wojowniczego przeciwnika”.

Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi powiedział, że USA powinny wybrać dialog z Chinami, zamiast stosować „niedopuszczalne”, jednostronne sankcje wobec chińskich firm.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 75,07 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 1,664 mln.

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Ameryce 3.293 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa wykryto u 238.189 kolejnych osób. Jak oblicza UJH od wybuchu epidemii w USA odnotowano w sumie 17,2 mln przypadków zakażenia wirusem, a liczba ofiar śmiertelnych sięga 310 tys. (PAP Biznes)

