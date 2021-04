“Bardzo dobry wynik zanotowaliśmy też w marcu. W zaledwie jednym miesiącu łupem Polaków padły papiery warte ponad 3,9 miliardów złotych. To o niemal dwie trzecie więcej niż rok wcześniej. Jest to też drugi najlepszy wynik w historii i powiedzmy sobie szczerze - nie lada osiągnięcie” - uważa główny analityk HRE Investments Bartosz Turek.

Zaznaczył, że miano rekordowego miesiąca wciąż dzierży kwiecień 2020 roku z wynikiem 5,4 mld zł. Wtedy jednak sytuacja była niecodzienna. Pod koniec miesiąca Minister Finansów ogłosił, że obligacje sprzedawane od 1 maja 2020 roku będą znacznie gorzej oprocentowane - nawet trzy razy gorzej. W naturalnym odruchu Polacy ruszyli na zakupy i stąd wciąż niepobity rekord sprzedaży.

Turek wskazał, że zainteresowanie obligacjami rośnie już od dłuższego czasu, a powodów tego trendu jest co najmniej kilka. “Niezmiennie od lat kupujący doceniają to, że papiery te są łatwe do kupienia. Może to zrobić każdy bez dodatkowych prowizji czy opłat mając w kieszeni zaledwie 100 złotych. Nie bez znaczenia jest też państwowa gwarancja. Do tego część obligacji jest w stanie uchronić nas przed utratą siły nabywczej przez oszczędności. Nie jest to mechanizm idealny, ale może nasz kapitał uchronić przed inflacją na poziomie od 2 proc. do nawet 5 proc.” - uważa analityk.

Zaznaczył, że oprocentowanie papierów o dłuższej zapadalności zależy częściowo od tego, jak szybko rosną ceny w sklepach. Dodał, że w tym kontekście to instrument ciekawszy niż niemal nieoprocentowane dziś lokaty bankowe.

“Wspomniana słabość lokat jest też ważnym powodem, dla którego Polacy znowu dużo pieniędzy inwestują w fundusze inwestycyjne czy jednym z powodów inwestowania na rynku nieruchomości” - podkreślił Turek.

Analityk powołując się na dane NBP za luty tego roku poinformował, że depozyty zakładane na maksymalnie 3 miesiące “kusiły” średnim oprocentowaniem na poziomie ćwierć procenta (dokładnie to 0,27 proc.). W przypadku lokat na dłuższe okresy było to 0,23 proc. Tymczasem w przypadku obligacji jest to odpowiednio o 1,07 pkt. proc. więcej i o 0,23 pkt. proc. więcej.

“Inwestujący w obligacje powinni trzymać kciuki za to, aby minister finansów nie doszedł do wniosku, że oferowana przez niego premia jest zbyt duża. Trzeba mieć świadomość, że z punktu widzenia Ministra Finansów sytuacja, w której jego oferta jest atrakcyjna, to miecz obosieczny. Z jednej strony powoduje wzrost sprzedaży obligacji, ale też generuje to koszty, których kontrolowaniem resort powinien być żywo zainteresowany” - stwierdzi Turek.