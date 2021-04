"Wzrosty kursów spółek energetycznych bardzo nas cieszą - indeks WIG-Energia zyskał prawie 7 proc. i znalazł się na najwyższym poziomie od dwóch lat - bo to jeden z naszych inwestycyjnych typów, zarówno na ten miesiąc, jak i cały rok. I uważam, że mimo ostatnich wzrostów energetyka w dalszym ciągu ma potencjał, nie tylko ze względu na proces wydzielania aktywów węglowych. Otoczenie bardzo sprzyja wytwarzaniu energii z konwencjonalnych źródeł i uważam, że spółki pozytywnie zaskoczą wynikami za I kwartał" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

W środę zwyżkę energetyki napędzała informacja podana przez "Parkiet", zgodnie z którą wraz z przeniesieniem aktywów węglowych firm energetycznych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), do nowego podmiotu trafi też 18 mld zł długu spółek energetycznych.

Notowania PGE wzrosły 9,2 proc. do 9,53 zł i były najwyższe od listopada 2019 roku, kurs Enei poszedł w górę o 6,5 proc. do 8,085 zł (najwyżej w tym roku), a Tauron podrożał o 5,6 proc. do 3,325 zł, notując najwyższy kurs od listopada 2017 roku.

"Wśród liderów sesji znalazły się banki, które poszły w górę po lepszych od oczekiwań wynikach Santandera i Aliora. Generalnie środowisko inflacyjne będzie sprzyjało poprawie wyników banków. Zyskały także spółki, które staną się beneficjentami stopniowego odmrażania gospodarki. Na przykład ponad 2 proc. zyskał indeks WIG-Odzież" - powiedział Brymora.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział na środowej konferencji, że od 4 maja działalność będą mogły wznowić m. in. galerie handlowe i sklepy budowlane, od 8 maja - hotele; restauracje będą mogły wznowić częściowo działalność od 15 maja, a kina i kluby fitness - od 29 maja.

Wśród spółek, które pozytywnie zareagowały na informację o odmrażaniu gospodarki po wygaśnięciu ostatniej fali zakażeń koronawirusem, znalazło się LPP. Notowania odzieżowej firmy zwyżkowały 3,2 proc. do 9.380 zł. Kurs akcji znalazł się na najwyższym poziomie od maja 2017 roku.

Najwyższe kursy od 52 tygodni zanotowały największe krajowe banki - Pekao poszło w górę o 3,3 proc. do 79,72 zł, a PKO BP podrożało o 2,01 proc. do 33,51 zł.

Liderem wzrostów w sektorze był Alior, którego notowania poszły w górę o 8,3 proc. do 27,2 zł. Kurs akcji Santandera wzrósł o 4,8 proc. do 14,37 zł. Obydwa banki przed sesją podały wyniki za I kwartał i w obydwu przypadkach były one lepsze od oczekiwań rynku. Zysk netto Aliora wyniósł 108,1 mln i znalazł się 39 proc. powyżej konsensusu. Santander zarobił netto 151,8 mln zł, 23 proc. powyżej prognoz.

"Abstrahując od tego, czy dziś doszło do wybicia WIG20 z trendu bocznego w górę, to od dłuższego czasu, na naszym rynku mamy do czynienia z sytuacją, w której przynajmniej część branż i spółek rośnie, pozwalając inwestorom osiągać spore zyski. I w dalszym ciągu, w moim przekonaniu, są branże, które mają potencjał, choćby ze względu na odmrażanie gospodarki. Kursy wielu firm z branż silnie dotkniętych przez pandemię, które teraz będą poprawiać wyniki finansowe, w dalszym ciągu notowane są na poziomach o kilkadziesiąt procent niższych niż przed pandemią" - ocenił Brymora.

WIG20 znajdował się w trendzie wzrostowym przez pierwsze dwie i pół godziny notowań, zyskując ponad 30 pkt. Po osiągnięciu poziomu 2.030 pkt. pod koniec konferencji prasowej, na której premier Mateusz Morawiecki informował o planie odmrożenia gospodarki, utrzymywał się w pobliżu tej wartości do końca sesji. Na zamknięciu WIG20 wzrósł 1,54 proc. do 2.029,64 pkt., WIG zyskał 1,35 proc. i wyniósł 60.462,40 zł, mWIG40 poszedł w górę 1,17 proc. do 4.465,65 pkt., a sWIG80 zwyżkował 0,69 proc. do 19.485,74 pkt. W środę polski rynek należał do najmocniejszych w Europie.

Indeks WIG zanotował na zamknięciu najwyższą wartość od lipca 2019 roku, a WIG20 ustanowił ponad 3-miesięczne maksimum. sWIG80, po przekroczeniu szczytu sprzed dwóch tygodni, znalazł się na najwyższym poziomie od lipca 2007 roku.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.277 mld zł, z czego 990 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (114 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zwyżkował o 0,4 proc. S&P 500 znajdował się w pobliżu poprzedniego zamknięcie, a technologiczny Nasdaq Composit zniżkował 0,1 proc.

Na krajowym rynku z 15 indeksów sektorowych 12 zakończyło sesję na plusie. Zwyżkom przewodziła energetyka, a ponad 2 proc. zyskały jeszcze WIG-Banki, WIG-Odzież i WIG-Chemia.

Pięć spółek z WIG20 - PGE, Tauron, LPP, PKO BP i Pekao - było notowanych najwyżej od przynajmniej 52 tygodni. Trzy firmy z indeksu zakończyły sesją na minusie, w tym Mercator, który został przeceniony o 6,4 proc.

Wśród spółek o niższej kapitalizacji wyróżniły się wzrostami firmy, które mają szansę skorzystać na odmrożeniu gospodarki. Amrest (restauracje) podrożał o 4,2 proc. do 32 zł, Agora (kina) poszła w górę o 7,7 proc. do 7,56 zł, a Rainbow (turystyka) zyskał 8,5 proc., przyjmując poziom 31,90 zł.

52-tygodniowe maksimum ustanowiły akcje Wieltonu, po wzroście o 7,6 proc. do 10,40 zł. (PAP Biznes)

tj/ asa/