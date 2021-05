"Na GPW nastroje są wyraźnie dobre. Ostatnie osłabienie nie było na tyle duże, żeby zmieniło układ, który jest zdecydowanie wzrostowy. Sekwencja kolejnych szczytów i dołków jest rosnąca, i założenie jest takie, że ta zwyżka może się przeciągnąć. Zwłaszcza, że w przypadku WIG20 wyszliśmy powyżej poziomu 2.020 pkt. W tej chwili zbliżamy się do 2.100 pkt. i jest szansa na wyjście na wyższe poziomy" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"Na tle innych giełd, nie jesteśmy wcale odosobnieni. Rynki akcji miały fazę słabości, ale wydaje się, że wracają do wzrostów" - dodał.

WIG20 od rana systematycznie zwyżkował i na zamknięciu rósł o 2,16 proc. do 2.047,36 pkt. Tym samym indeks krajowych blue chipów znalazł się w czołówce swoich europejskich odpowiedników. WIG zwyżkował o 1,63 proc. do 60.936,81 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,58 proc. do 4.484,77 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,44 proc. do 19.723,28 pkt.

Obroty na GPW wyniosły nieco ponad 1,15 mld zł, z czego 891 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (127 mln zł) oraz CD Projektu (125 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zwyżkował o 2 proc. Z kolei w USA technologiczny Nasdaq rósł o 0,4 proc., a S&P 500 szedł w górę o 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym na koniec sesji na GPW zniżkowały 4 z 15 indeksów, w tym najmocniej producenci leków (-3,4 proc.) i gier (-2,4 proc.). Leki są najniżej od marca, a WIG-games - od roku.

Z kolei najwyżej od dwóch lat jest indeks spółek odzieżowych, który wzrósł w środę o blisko 11 proc. Na drugim miejscu, ze wzrostem o niemal 6 proc. było górnictwo.

Wzrostom w WIG20 przez całą sesję przewodziły LPP i CCC, które na koniec dnia rosły odpowiednio o 10,7 proc. i 13,3 proc. Obie spółki podały przed sesją szacunki wyniki za I kw., które okazały się wyższe od oczekiwań analityków. Kurs LPP wyznaczył nowe historyczne maksimum na 10.500 zł, a CCC docierając do 114,8 zł jest najwyżej od początku stycznia 2020 r.

Przy cenie miedzi przekraczającej 10 tys. USD za tonę, o 6 proc. wzrósł kurs KGHM, notując poziom 209,4 zł.

Wyraźnie zwyżkowało także Dino - o blisko 5 proc.

Paliwowe Lotos i Orlen wzrosły odpowiednio o 4,3 proc. i 2,9 proc. Lotos zamknął notowania na 50,5 zł i jest najwyżej od lipca 2020 r.

Najmocniej w dół szedł CD Projekt. Po spadku o 4,4 proc. kurs znalazł się na 161,5 zł, po raz kolejny pogłębiając dwuletnie minimum.

Mercator Medical zniżkował o 3,7 proc., tym razem do 226 zł.

Wyraźnie traciło także Orange - o 2,5 proc. Allegro spadło o 2 proc. do 53,01 zł i od historycznego minimum dzieli je niecałe 40 gr.

Wśród średnich i małych spółek wzrostami wyróżniły się m.in. Stalprodukt - o 8,6 proc. do 367 zł, najwyżej od dwóch lat, a także TIM - w górę o 11,5 proc. do 31,6 zł, najwyżej od ponad 13 lat.

W przypadku TIM analitycy Noble Securities, w raporcie z 5 maja, podwyższyli wycenę akcji do 39,55 zł z 27,3 zł wcześniej.

Po około 10 proc. zniżkowały Biomed-Lublin i Mabion.

Drugą sesję z rzędu zniżkował DataWalk. Ponownie tracąc 6 proc. kurs znalazł się najniżej od października, na poziomie 170 zł. (PAP Biznes)

