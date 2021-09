O wzroście ryczałtu PSZ (podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej) informowali podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski i p.o. prezes NFZ Filip Nowak.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w czwartek, że jeszcze w tym roku szpitale, w dużej części powiatowe, otrzymają ponad 730 milionów złotych. Pierwsza transza tych środków trafi do placówek w październiku, z wyrównaniem od 1 lipca 2021.

"Są to dodatkowe środki, niezależne od pieniędzy przeznaczonych do tej pory na wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia" – zaznacza p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, cytowany w informacji NFZ.

Fundusz cytuje także opinię Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, że podwyżka ryczałtu PSZ to krok w dobrą stronę, ponieważ na tej zmianie skorzysta m.in. personel niemedyczny szpitali.

"Cieszy nas wzrost ryczałtu o 7 proc. dla szpitali. To krok w dobrą stronę, który otwiera drzwi do dalszych rozmów. Jesteśmy zadowoleni, że zmiany wchodzą w życie wstecznie – od 1 lipca. Należy zaznaczyć, że inflacja wynosi 5,3 proc., co powoduje znaczny wzrost kosztów funkcjonowania szpitali, jednak w miarę możliwości postaramy się przeznaczyć część środków na potrzeby płacowe pracowników" – podał prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski.

NFZ poinformował, że dla średniej wielkości szpitala powiatowego II stopnia PSZ wzrost ryczałtu oznacza dodatkowo ponad 1,5 miliona złotych w perspektywie pół roku.

Fundusz podał też, że z kolei średniej wielkości szpital powiatowy I stopnia PSZ otrzyma dzięki wyższemu ryczałtowi ponad 600 tysięcy złotych na II półrocze 2021 r. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

