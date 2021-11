Ministerstwo Finansów podkreśliło w informacji, zamieszczonej na swojej stronie internetowej, że Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0 proc. VAT także na żywność. Polska w zakresie produktów żywnościowych stosuje co do zasady najniższą z możliwych na gruncie prawa UE stawek VAT – stawkę 5 proc. - przypomniało MF.

Reklama

Będący przedmiotem prac grupy projekt dyrektywy VAT w zakresie stawek zakłada prawo do szerszego niż obecnie stosowania stawek obniżonych, w tym stawki 0 proc., i dotyczy to także żywności. W opinii Komisji Europejskiej dokonanie takiego kroku będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac nad projektem dyrektywy VAT - zaznaczyło MF.

Ministerstwo przypomniało, że 18 listopada, podczas posiedzenia unijnej grupy roboczej, rozmawiano na temat reformy stawek VAT, a Polska kolejny raz wnioskowała o szersze stosowanie stawek obniżonych. Służby Komisji potwierdziły celowość przyjęcia zmian w dyrektywie jako niezbędnych do tego, aby państwa mogły szerzej stosować preferencje stawkowe VAT niż obecnie - podało MF.

Ministerstwo podkreśliło, że gdy wnioskowało o stawkę 0 proc. VAT na różne artykuły - książki i transport, zawsze odpowiedzi Komisji były negatywne.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki prezentując założenia tarczy antyinflacyjnej przekazał, że rząd zastanawiał się nad obniżką VAT do zera na artykuły żywnościowe. "KE ma inne zasady. Nie zgadza się na tego typu działania. Gdyby była zgoda po stronie KE, jest nasze zobowiązanie, zaproszenie na całe I półrocze przyszłego roku zerowej stawki VAT na artykuły żywnościowe. Ale takiej zgody póki co nie ma" - mówił wtedy Morawiecki. Później media podawały, powołując się na informacje z KE, że polski rząd nie zwracał się o obniżenie stawki VAT na żywność do zera.