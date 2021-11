„Chcieliśmy obniżyć VAT na żywność do zera, ale nie zgodziła się na to Komisja Europejska” – stwierdził w czwartek premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając projekt tarczy antyinflacyjnej. Informację tę powtarzali później inni członkowie rządu, m. in. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Komisja Europejska odpowiada, że taki wniosek w ogóle nie został dostarczony.

Reklama

„Nie otrzymaliśmy żadnego wniosku o zerową stawkę na żywność z Polski. Komisja nie miałaby zresztą uprawnień, by taki wniosek uwzględnić” – mówi tymczasem 300Gospodarce urzędnik Komisji Europejskiej. Wielkość stawek ściśle reguluje unijna Dyrektywa VAT, która wyklucza stosowanie stawki 0 proc. w przypadku żywności. Ale dopuszcza stawkę obniżoną – dla artykułów spożywczych może ona wynosić 5 proc. Redakcja 300Gospodarki dodaje, że o ile dziś stosowanie stawki zero w przypadku artykułów żywnościowych nie jest możliwe, to nie jest wykluczone, że to się zmieni po unijnej reformie VAT.