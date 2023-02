Reklama

W zeszłym roku funkcjonowaliśmy w dwóch różnych systemach podatkowych. Jak to wpłynie na rozliczenie PIT z perspektywy przygotowania systemów informatycznych? Czy nie będzie kłopotu z niektórymi rozliczeniami?

Podobnie jak w ubiegłych latach określone dochody będziemy mogli rozliczyć w trzech formach. Po pierwsze, w usłudze Twój e-PIT, która cieszy się największym zainteresowaniem podatników, bo jest najbardziej transparentna i najprostsza. Wystarczy się zalogować na swoje konto w e-Urzędzie Skarbowym i wybrać swoje zeznanie podatkowe. Usługa ta w ramach rozliczania 2022 r. będzie dostępna od 15 lutego. Drugi sposób to system e-deklaracje, z którego częściej korzystają przedsiębiorcy. Możliwe jest też złożenie zeznania PIT w formie papierowej w urzędzie. My zachęcamy do korzystania z usługi Twój e-PIT, także dlatego, że wiążą się z tym korzyści, np. to, że zwrot nadpłaconego podatku otrzymamy maksymalnie w ciągu 45 dni. Dzięki automatyzacji zwrotów nadpłaty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafią na konto już w ciągu 10 dni. W przypadku drogi papierowej urząd ma na zwrócenie nadpłaty trzy miesiące.

Logując się do e-PIT, widzimy zeznanie podatkowe wstępnie wypełnione przez fiskusa. Czy przez „polskoładowe” zamieszanie w systemie podatkowym nie będzie niespodzianek?

Tak samo jak w poprzednich latach fiskus wystawi dla podatnika m.in. PIT-37 przygotowany na podstawie danych będących w posiadaniu KAS. W przygotowanych propozycjach zeznań można oczywiście wprowadzić zmiany. Możemy np. rozliczyć się samodzielnie, z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możemy też dodać przysługujące ulgi i odliczenia, np. darowizny, które możemy uwzględnić w zeznaniu. Czyli, odpowiadając na pytanie: niespodzianek nie będzie.

Podatnik sam powinien pamiętać, że jeżeli nie zainterweniuje, np. nie rozliczy się z żoną albo z mężem czy nie zaliczy sobie ulgi na dzieci, to będzie stratny?

Niektóre ulgi są automatycznie proponowane w przygotowanym zeznaniu, np. ulga na dzieci. Jeżeli ktoś odliczał ulgę na dzieci w zeznaniu za 2021 r., a dziecko dalej spełnia warunki odliczenia, to w sposób automatyczny zaproponujemy podatnikowi odliczenie ulgi w przygotowanym zeznaniu za 2022 r. Nie wiemy jednak, czy ktoś np. dokonał darowizny albo czy robił przelewy na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - takie odliczenia należy uzupełnić samodzielnie.

