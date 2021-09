- Ubezpieczenia pełnią kluczową rolę w gospodarce. Tworzymy 2 proc. PKB, zatrudniamy 260 tys. osób łącznie. Nasza rola to zapewnienie bezpieczeństwa – zarówno klientom indywidualnym, ale również przedsiębiorcom. 1,7 bln zł to wartość ubezpieczonego majątku polskich przedsiębiorców, co stanowi ok. 60 proc. całego ich majątku. To pokazuje, jak istotne są ubezpieczenia – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Jak dodaje, branża ubezpieczeniowa pełni też kluczową rolę, jeśli chodzi o ciągłość działania gospodarki. – To było najlepiej widać w czasie pandemii. Wówczas ubezpieczyciele ubezpieczyli polskie przedsiębiorstwa na 575 mld zł.

Jaka jest rola ubezpieczeń na rynku zdrowia? – Polski Ład trochę pogrzebał nasze oczekiwania, spodziewaliśmy się większej refleksji na temat ochrony zdrowia w Polsce. To powinno być jedno wspólne przedsięwzięcie obejmujące szereg elementów. Rząd poszedł trochę na skróty, zdecydował się tylko podnieść składkę, a nie włączyć dodatkowe źródła finansowania. A takimi źródłami , co widać na przykładach innych krajów, są właśnie dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – mówi szef PIU.

Ekspert zaznacza, że takie ubezpieczenia zredukowałyby kolejki do specjalistów, którzy są najbardziej oblegani. - Z drugiej strony można by się też zastanowić nad czymś na wzór PPK zdrowotnego. Mamy badania, które pokazują, jakie choroby powodują największą absencję w przedsiębiorstwach. To są choroby XX-XXI wieku, głównie np. kręgosłup i tego typu schorzenia. Można byłoby stworzyć masowy, tani produkt i dołączyć go. To by zdecydowanie odciążyło służbę zdrowia i wpłynęło na lepszą profilaktykę. Takie rozwiązania istnieją na świecie, ale nie są popularne w sensie politycznym – mówi Prądzyński.