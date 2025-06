Zmiana sposobu finansowania — gotówka odchodzi w cień

Jednym z kluczowych trendów, o których mówi Żuchowski, jest odchodzenie od tradycyjnych form pożyczania gotówki. Konsumenci nie zaciągają już kredytu, by następnie coś kupić — coraz częściej finansowanie następuje w momencie zakupu. To wymusza na firmach nie tylko dostosowanie oferty, ale też intensywną cyfryzację procesów i usług. Kto nie nadąża, wypada z gry.

Ekosystemy i lojalność klienta

W odpowiedzi na rosnącą konkurencję, firmy tworzą ekosystemy usługowe, które mają przyciągnąć i zatrzymać konsumenta. To nie tylko oferta kredytowa, ale cały zestaw wartości dodanych i partnerstw. Jak podkreśla Żuchowski: dziś wygrywa ten, kto potrafi przewidzieć trendy i zaproponować klientowi coś więcej niż tylko produkt.

Regulacje: potrzebna jasność, nie nadmiar

Pomimo rozwoju technologii, rynek wciąż zmaga się z brakiem stabilności prawnej. Prezes Providenta otwarcie mówi o nadziei na unormowanie sytuacji po latach tymczasowych, nieprzemyślanych rozwiązań. Przykładem może być niejasność wokół tego, czy odroczone płatności są kredytem konsumenckim.

Szczególne napięcie towarzyszy oczekiwaniom wobec dyrektywy CCD2, która ma zostać wdrożona w Polsce. Rynek boi się jednak, że zamiast ram regulacyjnych, otrzyma sztywną instrukcję działania, co zdaniem Żuchowskiego oznaczałoby stratę elastyczności i innowacyjności.

Regulatorzy i ryzyko przeregulowania

W rozmowie pada krytyka polskiego podejścia do implementacji unijnych przepisów — często są one wdrażane z dodatkowymi ograniczeniami, tzw. "prawo unijne plus". Przykład? Ograniczenie do 12 miesięcy finansowania transakcji w dyrektywie o usługach płatniczych, które w Polsce zastosowano z nadmierną surowością. Żuchowski wskazuje, że ochrona konsumenta nie musi oznaczać duszenia rynku. Wystarczy, by przepisy wyznaczały ramy, a nadzór — sprawny i zorientowany w realiach — egzekwował ich przestrzeganie. To pozwoliłoby uniknąć „nakładania kagańców” na cały sektor z powodu pojedynczych nadużyć.

Europa vs. Stany: kto lepiej wspiera fintechy?

Dla szefa Providenta jasne jest, że Europa ma problem z przeregulowaniem. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, które dają firmom więcej swobody na testowanie i rozwój, europejski rynek charakteryzuje się niską przewidywalnością prawną, co zniechęca inwestorów i ogranicza ekspansję.

Przekredytowanie? Na razie nie w Polsce

Na koniec rozmowy pojawia się pytanie o granicę między włączeniem finansowym a przekredytowaniem. Odpowiedź Żuchowskiego jest jednoznaczna — Polska wciąż jest daleko od poziomów zadłużenia zachodnich gospodarek. Średnie zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce jest znacznie niższe, a jakość portfeli kredytowych — zarówno bankowych, jak i pozabankowych — poprawia się.

Rynek customer finance w Polsce stoi dziś w rozkroku: między innowacją a niepewnością prawną. Firmy starają się sprostać cyfrowym oczekiwaniom klientów, ale ich działania są ograniczane przez niejasne lub nadmiernie restrykcyjne regulacje. Przyszłość rynku zależy od tego, czy regulatorzy postawią na elastyczność i zrozumienie, czy na kontrolę i sztywność. Bo w finansach — jak w biznesie — reguły są ważne, ale zaufanie i przestrzeń do działania to fundamenty wzrostu.