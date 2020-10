Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 0,02 proc. do 3,0830 USD za funt.

Inwestorzy czekają na przyjęcie planu wsparcia fiskalnego dla amerykańskiej gospodarki. Na razie pomiędzy Republikanami a Demokratami nie ma zgody w tej sprawie.

Prezydent USA Donald Trump i przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy pelosi obwiniają się nawzajem o brak postępów w realizacji planu wsparcia gospodarki USA.

Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow poinformował tymczasem, że oczekuje, iż sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin i Pelosi przeprowadzą w tym tygodniu kolejne rozmowy na temat programu bodźców fiskalnych.

"Oczekuje się, że ceny miedzi pozostaną zmienne w obliczu niepewności co do pakietu stymulacyjnego w USA" - pisze w nocie Fan Bingting, analityk China Industrial Futures Co.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 80 USD do 6.763,00 USD za tonę.

W ub. tygodniu miedź na LME w Londynie zyskała 3,2 proc.