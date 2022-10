Jak zaznaczyli we wstępie do dyskusji organizatorzy Krynica Forum, po kryzysie finansowym z lat 2007-2009, którego skutki są w wielu miejscach świata odczuwane do dziś, banki centralne musiały dostosować swoją rolę w kształtowaniu światowej gospodarki. Pandemia, z którą zmagamy się od kilku lat, a także wybuch wojny w Ukrainie i wywołane nią wstrząsy na arenie międzynarodowej, są kolejnym ważnym testem dla systemu finansowego. Co robią banki centralne w celu zminimalizowania efektów kryzysów gospodarczych i społecznych? Jak kształtować politykę pieniężną w tak niespokojnych czasach? To niektóre z pytań, na które spróbują odpowiedzieć uczestnicy dyskusji.