Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Reklama

Świadczenie rehabilitacyjne to dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które po wyczerpaniu maksymalnego okresu zasiłku chorobowego wciąż nie są zdolne do wykonywania pracy. Jego celem jest umożliwienie dalszego leczenia lub rehabilitacji, które mogą przywrócić zdolność do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy lub do momentu odzyskania zdolności do pracy. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje lekarz orzecznik ZUS, a w przypadku odwołania - komisja lekarska ZUS.

Reklama

Świadczenie rehabilitacyjne - kto może skorzystać?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Należą do nich m.in. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, osoby prowadzące działalność pozarolniczą, duchowni oraz osoby odbywające służbę zastępczą. Warto zaznaczyć, że świadczenie nie przysługuje między innymi osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, czy zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie nie jest również przyznawane w okresach, gdy osoba ubiegająca się o nie nie spełnia wymaganych warunków ubezpieczeniowych, na przykład z powodu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunki korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego

Aby móc skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się musi wyczerpać okres pobierania zasiłku chorobowego oraz nadal być niezdolna do pracy. Kluczowe jest również to, że dalsze leczenie lub rehabilitacja muszą rokować odzyskanie zdolności do pracy.

Ile wynosi kwota świadczenia rehabilitacyjnego?

Kwota świadczenia rehabilitacyjnego jest uzależniona od długości jego otrzymywania. W ciągu pierwszych trzech miesięcy wypłacane jest 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, natomiast w kolejnych miesiącach jest to 75%. W przypadku kobiet w ciąży świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru tego zasiłku.

Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Aby ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, konieczne jest dostarczenie właściwych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do wymaganych dokumentów należą:

Wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Wywiad zawodowy z miejsca pracy, który jest wymagany jedynie w określonych sytuacjach.

Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub elektronicznie przez profil PUE ZUS. Ważne jest, aby wniosek został złożony przynajmniej sześć tygodni przed upływem okresu pobierania zasiłku chorobowego.