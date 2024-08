Reguła jest prosta "2 dni urlopu jako nagroda za 5 lat stażu pracy". Przywilej zmienia się tu w sposób kroczący.

Opis tego urlopu znajdziecie Państwo na poniższym fragmencie konferencji prasowej Ministerstwa Rodziny:

Ważne Urlop kroczący (nie wiemy, w którym roku miała być zrealizowana ta deklaracja ministerstwa] 5 lat pracy – bonus pracowniczy w postaci 2 dni urlopu wypoczynkowego 10 lat pracy – bonus pracowniczy w postaci 4 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego 15 lat pracy – bonus pracowniczy w postaci 6 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego 20 lat pracy – bonus pracowniczy w postaci 8 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego 25 lat pracy – bonus pracowniczy w postaci 10 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

I teraz najważniejsze: Tak wielki przywilej jak dodatkowe 10 dni odpoczynku w ramach urlopu wypoczynkowego jest (na dziś na etapie prac w rządzie) ograniczony do pracowników żłobków opiekujących się dziećmi do lat 3. O tym, kto może (na dziś mógłby - jeżeli będzie nowelizacja) z niego skorzystać art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat.

Co 5 lat dodatkowe 2 dni urlopu za staż pracy [dla niektórych]. Nowy typ urlopu kroczącego

Kto otrzyma dodatkowe 10 dni urlopu?

Zajrzyj do artykułu 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opiekunem w żłobku może być osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej bądź pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Prawo do wykonywania tego zawodu ma także osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Kiedy dodatkowe 10 dni pracy dla wszystkich pracowników mającym za sobą staż 25 lat?

W kwietniu 2024 r. to było podstawowe pytanie w Internecie "My wszyscy, też chcemy". Pytanie jest wciąż aktualne. Zwłaszcza, że politycy wymyślili fajną formułę, że urlop jest tym dłuższy, im więcej pracowaliśmy. Jest to premia za pracowitość.

Przypominamy komunikat PAP z kwietnia 2024 r. o planach rządu wprowadzenia dodatkowego urlopu kroczącego

Depeszę znajdziecie Państwo pod tym linkiem Dziemianowicz-Bąk: opiekun żłobkowy będzie funkcjonariuszem publicznym. Dziennikarze PAP wysunęli na pierwszy plan problem statusu funkcjonariusza publicznego, ale dla Internautów, którzy w kwietniu 2024 r. czytali w naszych portalach relację z tamtej konferencji prasowej ważniejsze był dodatkowy urlop dla pracowników związanych z opieką nad dziećmi

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała:

1)nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech pod kątem przyznania opiekunowi/opiekunce status funkcjonariusza publicznego.

2) Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy umożliwiającej rządowi tworzenie programów, dzięki którym opiekunki i opiekunowie w żłobkach od lipca otrzymają tysiąc złotych brutto dodatku do wynagrodzenia (ustawa stała się faktem).

3) 4 kwietnia jako Dzień Opiekuna Małego Dziecka będzie podstawą prawną dla docenienia osób wykonujących zawód opiekunki (np. dodatkiem do pensji), odznaczeniem czy medalem. Wyróżnienia będzie mógł przyznawać: minister ds. rodziny, marszałek województwa, wójt czy burmistrz.

Ale najważniejszy był punkt 4 (podajemy pełną informację z konferencji prasowej z 4 kwietnia 2024 r.):

"Kolejną zmianą, jaką ma wprowadzać projekt, są dwa dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego dla opiekunów po pięciu latach pracy.

Wiceministra Aleksandra Gajewska zwróciła uwagę, że opieką żłobkową w Polsce objętych jest tylko 35 proc. dzieci, a instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech działają w 57 proc. gmin. Dodała, że w ostatnich tygodniach odwiedziła województwa, które - jak mówiła - stanowią największe wyzwanie, jeśli chodzi o dostęp do opieki żłobkowej. Wymieniła m.in. województwo podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i małopolskie. Gajewska poinformowała, że z samorządowcami konsultowane są zmiany w programie „Maluch plus”, które mają przyczynić się do poprawy opieki żłobkowej."