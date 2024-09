Mamy poprawki do ważnej nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Sejm przesunie wypłatę dodatku do renty ze stycznia 2025 r. na maj 2025 r. Renciści nic nie stracą - otrzymają jednorazowo 12 600 zł zamiast 5 płatności 2520 zł. No prawie nic nie stracą. Bo nie otrzymają odsetek za opóźnienie. Poniżej plik PDF z poprawkami.

Wykaz poprawek do nowelizacji ustawy o rencie wdowiej pobierz plik

Warunki wypłaty dla osób z orzeczeniem o niesamodzielności

Są trzy. Posiadanie:

1) na 1 stycznia 2025 r. orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

2) status osoby całkowicie niezdolnej do pracy

3) pobieranie renty socjalnej.

Te 3 punkty zapewniają, że ZUS przyzna dodatek dopełniający (bez wniosku) i powiadomi o tym w PUE ZUS. A wypłata w maju 2025 r., ale licząc dodatek od 1 stycznia 2025 r.

Dodatek do renty socjalnej dla osób nie mających orzeczenia o niesamodzielności

Sejm debatuje o szczególnych regułach dla osób, które pobierają rentę socjalną, ale 1 stycznia 2025 r. nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Taka osoba ma prawo złożyć wniosek o takie orzeczenie, a po jego otrzymaniu wniosek o dodatek dopełniający. I także w tym przypadku beneficjent otrzyma wypłatę dodatku dopełniającego wraz z rentą socjalną w maju 2025 r. z wyrównaniem, ale:

Zastrzeżenie 1.Wyrównanie nie jest od 1 stycznia 2025 r. a od dnia złożenia wniosku o dodatek.

Zastrzeżenie 2. Jeśli rencista będzie w okresie wyrównania pobierać świadczenie uzupełniające, to kwota dodatku dopełniającego będzie potrącona o kwotę świadczenia uzupełniającego wypłacanego w tym czasie.

Kto skorzysta z nowych możliwości? Chodzi tu o umożliwienie osobom uprawnionym do renty socjalnej ubiegania się o dodatek dopełniający na wniosek. Czyli nabycie prawa do tego dodatku również przez osoby uprawnione do renty socjalnej, które 1 stycznia 2025 r. (dzień wejścia nowych przepisów w życie), nie mają ustalonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale w późniejszym terminie ich stan zdrowia będzie uzasadniał orzeczenie takiej niezdolności.

Są to w szczególności:

1) Osoby pobierające rentę socjalną, które nie mają przyznanego świadczenia uzupełniającego ani też dodatku pielęgnacyjnego do renty rodzinnej w zbiegu z rentą socjalną z tego powodu, że nigdy nie wystąpiły o takie świadczenie; nigdy nie miały więc orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji dla celów świadczeń uzależnionych od takiej niezdolności;

2) Osoby pobierające wcześniej świadczenie uzupełniające przy rencie socjalnej bądź dodatek pielęgnacyjny przy rencie rodzinnej w zbiegu z rentą socjalną, które utraciły prawo do świadczenia uzupełniającego lub prawo do dodatku dopełniającego z uwagi na orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji na czas określony; takie osoby w przeszłości, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, mogłyby wnioskować o dodatek dopełniający;

3) osoby pobierające rentę socjalną, które nie miały dotychczas nigdy orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, gdyż ich stan zdrowia tego nie uzasadniał. Również ta grupa mogłaby się ubiegać o dodatek dopełniający w przyszłości, w przypadku pogorszenia zdrowia,