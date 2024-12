Osoby niesamodzielne, które otrzymają w maju 2025 r. nowy dodatek dopełniający (z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.) nie będą mogły jednocześnie otrzymać przelewu 500 zł z tytułu świadczenia uzupełniającego. Świadczenie to ma limit 2 419,33 zł, który zostaje przekroczony przez wartość dodatku do renty socjalnej 2520 zł.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji podstawą dla dwóch świadczeń

Pierwsze świadczenie - warunek dla świadczenia uzupełniającego:

Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Pierwsze świadczenie - Warunek dla otrzymania dodatku dopełniającego

Osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek dopełniający. Niezbędne jest ustalenie całkowitej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS

Świadczenie uzupełniające a Inne świadczenia

Warunek 1. Nie ma uprawnienia do emerytury ani renty,

Warunek 2. Nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie ma świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

Dodatek do renty socjalnej (2520 zł) zabierze niesamodzielnym świadczenie uzupełniające (500 zł). Wynika z limitu 2419,33 zł

Warunek 3. Możesz wyłączyć ograniczenia z Warunku 1. i Warunku 2., czyli można otrzymać otrzymać świadczenie uzupełniające mając np. rentę emeryturę albo dodatek dopełniający. Ale uwaga. Tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek:

Świadczenie X + świadczenie uzupełniające (500 zł) = 2 419,33zł

Np.

Emerytura + świadczenie uzupełniające (500 zł) = 2 419,33zł

I tu zaczyna się problem z dodatkiem dopełniającym. Ma wartość 2520 zł. Po podstawieniu do równania otrzymujemy:

2520 zł + 500 zł = 3020 zł > 2419,33 zł

Przy ustalaniu kwoty 2419,33 zł ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Ważne Od kwoty 1919,33 zł (po zsumowaniu dwóch świadczeń), świadczenie uzupełniające zmniejsza się zgodnie z zasadą "1 zł za 1 zł". ZUS informuje o tym tak: "Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1 919,33 zł, a nie przekracza 2 419,33 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2 419,33 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń."

ZUS będzie prowadził starannie ewidencję dla obu świadczeń. Świadczą o tym wyroki sądów. MOPS rozpatrując sprawy o przyznania świadczeń z ustawy o pomocy społecznej błyskawicznie mogą sprawdzić, czy wnioskodawca o np. zasiłek celowy pobiera świadczenie uzupełniające. Tak np. było w sporze z ocenionym WSA w Gdańsku w październiku 2024 r. (sygn. akt II SA/Gd 989/24 wyrok nieprawomocny). Z akt sprawy wynikało, że ZUS udostępnił gminie informacje o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł.

ZUS bez problemu kontroluje przekroczenie limitu przy świadczeniu uzupełniającym 500 zł a dodatkiem dopełniającym.