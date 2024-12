Przedstawiciele samorządowców wiedzą o tym. I negocjują tak duże podwyżki jak z 4000 zł na 4066 zł, ale na kolejne lata. Samorządowcy chcą, aby pensja urzędników w I grupie zaszeregowania była równa pensji minimalnej, a potem rosła (dal kolejnych grup) poprzez specjalne mnożniki. To byłaby znaczna podwyżka.

Nowa zasada: Pensja minimalna brutto w pierwszej stawce zaszeregowania. I automatyczne waloryzacje

Reklama

Załóżmy, że ta zasada "pensja minimalna 4666 zł wyznacza pensję w I grupie zaszeregowania obowiązuje w 2025 r." O ile byłaby to podwyżka>

Stan na 2024 r. - I grupa zaszeregowania 4000 zł brutto

Stan na 2025 r. pensja minimalna 4666 zł brutto

Wynik: Podwyżka 16.65%.

Minimalny poziom wynagradzania - I grupa = pensja minimalna brutto

Jak mają być podniesione poziomy wynagrodzeń w pozostałych grupach zaszeregowania. Odbywałoby się to poprzez specjalne mnożniki.

Jakie skutki mają te zmiany? Powiązanie wynagrodzeń urzędników z minimalnym poziomem wynagrodzenia ma zapobiecspłaszczaniu wynagrodzeń. Jak bardzo są zbliżone wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodowych pokazuje poniższa tabela ze stawkami obowiązującymi w samorządowych urzędach od 1 lipca 2024 r.

VI grup zaszeregowania pracowników samorządowych jest poniżej pensji minimalnej od 1 lipca 2024 r. i wynosi:

/> />

W przypadku pozostałych grup zaszeregowania jest lepiej:

/> />

Co wynika z tabeli? Do VI kategorii pensje urzędników są niższe od 4300 zł. To ważne bo 4300 zł to minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 r. Różnice między grupami I-VI muszą pokryć samorządy.

Ważne Kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2024 r. w urzędach samorządowych. Dla porównania pensja minimalna wynosiła w tym czasie 4.300,00 zł, czyli była wyższa o 300 zł od wynagrodzenia w I grupie zaszeregowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania wynosi 4000 zł. W kolejnych kategoriach stawki określono w następującej wysokości: II – 4050 zł, III – 4100 zł, IV – 4150 zł, V – 4200 zł, VI – 4250 zł, VII – 4300 zł, VIII – 4350 zł, IX – 4400 zł, X – 4500 zł, XI – 4600 zł, XII – 4700 zł, XIII – 4800 zł, XIV – 4900 zł, XV – 5000 zł, XVI – 5200 zł, XVII – 5400 zł, XVIII – 5600 zł, XIX – 5900 zł, XX – 6200 zł.

Koniec stawek kwotowych pracowników samorządowych

Przyjęcie ww. propozycji przez rząd oznacza, że znikają tabele z kwotami wynagrodzeń pracowników samorządowych. W to miejsce wchodzi przyjęcia zasady "pensja minimalna wyznacza pensję w I grupie zaszeregowania". Pozostałe grupy pracowników miałyby określane wynagrodzenie minimalne jako:

grupa II - 1,02

grupa II - 1,036

grupa III - 1,045

itd. (powyższe wartości przykładowe).