Kilka dni temu MEN ujawnił 10 propozycji dla nauczycieli korzystnych dla nich zmian w przepisach. Opisaliśmy je w poniższym artykule:

Reklama

Wśród tych propozycji nie ma dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli za opiekę nad uczniami w czasie wycieczki szkolnej.

Jaki pomysł na wynagrodzenia za wycieczki szkolne mieli nauczyciele?

Nauczyciele zgłosili MEN, że wycieczki szkolne nie są uregulowane w przepisach prawa. ZNP zaproponował nowelizację Karty Nauczyciela o częściową kwestię zapłaty nauczycielowi za czas wycieczki, gwarantowałby przynajmniej zapłatę za zaplanowane godziny ponadwymiarowe. Nauczyciele zgłosili takie problemy:

nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, winno być wydane przez dyrektora szkoły polecenie wyjazdu służbowego (tzw. delegacja)

koszt wyjazdu służbowego nauczyciela (w tym koszt jego udziału w wycieczce szkolnej) winien być pokryty przez pracodawcę (szkołę)

czas pracy w trakcie wyjazdu służbowego (w tym na wycieczce szkolnej) winien być rozliczony i odpowiednio wynagrodzony

w trakcie wycieczki nauczyciel winien mieć zagwarantowane odpowiednie okresy odpoczynku.

dyrektorzy odmawiają wydania nauczycielom tzw. delegacji

koszty wyjazdu nauczyciela na wycieczkę nie są pokrywane przez szkołę, a przez uczniów albo ich rodziców, co często prowadzi do nieporozumień

czas pracy nauczyciela na wycieczce nie jest rozliczany i odpowiednio wynagradzany

ze względu na zbyt małą liczbę nauczycieli oddelegowanych do pracy na wycieczkach dochodzi do naruszenia norm prawa pracy gwarantujących minimalne okresy odpoczynku pracowniczego;

Rozwiązanie problemu pracy przy wycieczkach szkolnych przez nauczycieli - propozycje nauczycieli

1) Uregulowanie w ustawie Karta Nauczyciela – delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły. I traktowanie instytucji delegacji do rozliczania wycieczek szkolnych.

2) Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla kierownika wycieczki, czyli dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji kierownika wycieczki.

Co proponuje MEN nauczycielom pracującym przy wycieczkach szkolnych

Stanowisko Ministerstwo Edukacji przedstawiło w odpowiedzi na interpelację poselską. W odpowiedzi czytamy:

1) Co do zasady wycieczki szkolne lub inne aktywności są zajęciami wynikającymi z zadań statutowych szkoły. Oznacza to, że nauczyciele realizują je w ramach czasu pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) i ustalonego wynagrodzenia.

2) „Brak jest podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za realizację innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym wycieczek, w wymiarze wykraczającym poza pensum nauczyciela oraz przydzielone godziny ponadwymiarowe wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy”.

3) Karta wycieczki podpisana przez dyrektora szkoły jest poleceniem służbowym, a nauczyciel opiekujący się dziećmi w czasie wycieczki jest oddelegowany przez dyrektora do innej pracy, którą wykonuje zamiast realizacji lekcji, w tym godzin ponadwymiarowych.

4) „Nauczyciel uczestniczący w wycieczce otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Ponadto, w opinii Ministerstwa, nauczyciel powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone mu w arkuszu organizacji szkoły, w czasie których sprawował opiekę nad uczniami na wycieczce szkolnej”.

5) W przypadku wycieczek szkolnych nauczyciel nie pozostaje w gotowości do pracy, lecz zgodnie z decyzją pracodawcy świadczy w tym czasie pracę innego rodzaju niż przydzielona mu w arkuszu organizacji szkoły.

6) Na podstawie art. 42c ust. 1 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, odbywającym szkolenie branżowe, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.