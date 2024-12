Pomoc społeczna to tylko uzupełnienie innych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy ze względu na chorobę, niezdolności do pracy ze względu na inwalidztwo, osiągnięcia wieku emerytalnego czy z tytułu pozostawania bez pracy nie z własnej woli i nie zastępuje świadczeń takich jak: emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych czy wynagrodzenia za pracę.

MRPiPS: Czy świadczenia z pomocy społecznej z MOPS mogą być równe rentom i emeryturom z ZUS? [zasiłek stały a renta socjalna]

Ważne Art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Powyżej jest opisana zasada subsydiarności. Tak interpretuje się ten przepis. Co to oznacza?

WAŻNE! Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Instytucja ta ma charakter pomocniczy w zakresie wsparcia osób w pokonywaniu życiowych trudności, a także dopełnia świadczenia, które prawnie zabezpieczone są przez inne systemy. W pierwszej kolejności potrzebujący powinni skorzystać z przyznanych im przez przepisy innych ustaw uprawnień, z własnych zasobów majątkowych (pieniężnych i niepieniężnych) oraz z własnych możliwości działania.

Ważne zasada subsydiarności wyklucza możliwość zrównania świadczeń z pomocy społecznej z np. rentą socjalną. Porównując np. zasiłek stały z rentą socjalną musimy zaakceptować fakt

Zasiłek stały

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Natomiast zgodnie z pkt 2 ww. przepisu zasiłek stały przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Renta socjalna

Świadczenie w postaci renty socjalnej jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby, które z powodu wcześnie powstałej niezdolności do pracy nie miały możliwości podjęcia pracy zawodowej i nabycia własnych uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy, a często nawet zdobycia jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Celem tego świadczenia jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy.

Wnioski Departamentu Pomocy Społecznej

Mając na uwadze powyższe, brak jest w opinii Departamentu Pomocy Społecznej uzasadnionych podstaw do wprowadzenia zaproponowanych w petycji rozwiązań. Jak wynika z powyższego, pomoc społeczna pełni w systemie zabezpieczenia społecznego rolę wspomagającą (uzupełniającą) wobec świadczeń społecznych, nie zastępuje innych świadczeń, takich jak np. renty czy emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które są świadczeniami bardziej korzystnymi niż świadczenia z pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśniam, że w chwili obecnej nie jest przewidywana zmiana przepisów.