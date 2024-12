Ważne

O co chodzi z emeryturami czerwcowymi 2009 r. - 2019 r.?

Za problem tzw. emerytur czerwcowych uznaje się sytuację, w której to osoby przechodzące na emeryturę w miesiącu czerwcu w latach 2009 – 2019 były poszkodowane ze względu na system waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wynikało to z tego, że istniała różnica w sposobie obliczania emerytur dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu, w porównaniu do innych miesięcy, czego skutkiem było niższe świadczenie. Waloryzacja świadczeń, które zostały przyznane w czerwcu była mniej korzystna od tych osób, które przechodziły na emeryturę w innych miesiącach. Skutkiem takich działań było niesprawiedliwe obniżenie emerytur dla części obywateli.