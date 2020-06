W piątek w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Projekt wpłynął w czwartek do Sejmu.

Surówka-Pasek, przedstawiając prezydencki projekt ustawy podczas pierwszego czytania, wyjaśniła, że ma on dwa cele: wsparcie polskich rodzin w wypoczynku - zwłaszcza wakacyjnym oraz wsparcie polskiej branży turystycznej.

"Wartość bonu (500 zł - PAP) będzie zwolniona z podatku dochodowego, ale także nie będzie wliczana do wysokości dochodu, od którego zależy nabycie prawa do różnego rodzaju świadczeń" - podkreśliła minister.

Jej zdaniem to bardzo korzystne rozwiązanie, nie wpłynie bowiem na dotychczasowe świadczenia, które będzie pobierała rodzina.

Zauważyła ponadto, że bon będzie można wykorzystać wielokrotnie, aż do momentu wyczerpania się kwoty, na którą opiewa. Poza tym, będzie to bon przyznawany automatycznie, a ewentualna kontrola, czy ktoś ma prawo do tego świadczenia, będzie miała charakter następczy. "Dlatego pan prezydent ma nadzieję, że już w tym roku, w te wakacje, uprawnione dzieci będą mogły skorzystać z wakacji, dzięki którym będą mogły również rodziny wesprzeć polską branżę turystyczną" - wskazała.

Jak mówiła, ważne jest również to, że rodziny, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, będą mogły uzyskać prawo do dodatkowego bonu. "Oznacza to, że rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, na jedno dziecko będą mogły uzyskać łącznie kwotę 1 tys. zł, co - jak ma nadzieje pan prezydent - pozwoli na zorganizowanie wypoczynku nie tylko takiemu dziecku, ale i opiekunowi, który z tym dzieckiem będzie mógł spędzić czas" - tłumaczyła Surówka-Pasek.

Jak przekazała, uprawnienie do tego świadczenia nabędą wszystkie dzieci, które uzyskają prawo do świadczenia 500+ oraz do świadczenia przysługującego rodzinom posiadającym dzieci w pieczy zastępczej do 31 grudnia 2021 r.

"Żeby dzieci, które później nabędą prawo do tych świadczeń, miały również możliwość skorzystania z tego bonu, ten bon będzie można wykorzystać do końca marca 2022 r." - powiedziała.

Minister podkreślała, że prezydenckie rozwiązanie wesprze polską branżę turystyczną, "albowiem bon ten będzie można wykorzystać u przedsiębiorców turystycznych, także w organizacjach pożytku publicznego organizujących rożnego rodzaju wyjazdy czy imprezy turystyczne działające na terenie Polski". Jak dodała, branża turystyczna w wyniku koronawirusa ucierpiała.

W projekcie ustawy napisano, że ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej "świadczeniem w formie bonu" oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej "dodatkowym świadczeniem w formie bonu". Wyjaśniono, że Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

Instytucje zaangażowane w realizację projektowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim Polska Organizacja Turystyczna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

