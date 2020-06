Najważniejsze z nich to m.in. zwolnienie z płatności ZUS i wprowadzenie postojowego do końca 2020 roku czy rozszerzenie zakresu bonu turystycznego na wszystkie rodzaje organizacji wypoczynku, niezależnie od miejsca i formy ich wykorzystania.



"Branża turystyczna jest w sytuacji podbramkowej, bo nie da się jej włączyć jednym pstryknięciem jak światło. Jesteśmy chętni do dialogu z rządem, tylko chcemy, żeby ktoś nas wysłuchał" - powiedziała prezes TOO Alina Dybaś na konferencji prasowej.

Najważniejsze propozycje TOO to:



- zwolnienie z płatności ZUS i wprowadzenie postojowego do końca 2020 roku,



- rozszerzenie pomocy w ramach wszystkich programów tarcz o dopuszczalne formy prawne podmiotów tzn. spółki jawne, cywilne oraz komandytowe niezatrudniające pracowników,

- zawieszenie spłaty zaległości w urzędzie skarbowym dla firm, które miały problemy finansowe i skorzystały z możliwości rozłożenia zobowiązania na raty, przesunięcie spłaty tych rat o 12 miesięcy,



- w związku ze skierowaniem pod głosowanie pakietu mobilności do Parlamentu Europejskiego podjęcie wszelkich działań ze strony polskiej celem jego zablokowania. Jeśli pakiet nabierze mocy prawnej, cały potencjał oraz konkurencyjność polskiego transportu pasażerskiego, posiadane doświadczenie i możliwości zarobkowania zostaną wyeliminowane,



- podjęcie działań nakłaniających banki oraz firmy leasingowe do przeprowadzenia natychmiastowej rekalkulacji umów leasingowych, które wydłużą czas spłaty zawartych umów o 3 lata. Jednocześnie przedłużenie prolongaty spłaty należnych rat do marca 2021 r.,



- rozszerzenie zakresu bonu turystycznego na wszystkie rodzaje organizacji wypoczynku niezależnie od miejsca i formy ich wykorzystania,



- rozszerzenie pomocy w ramach tarcz bez względu na rodzaj prowadzanej księgowości; formę prawną prowadzonej spółki dopuszczoną przez polskie prawo, z uwzględnieniem stałych pracowników nie tylko etatowych, ale również na umowach zlecenie oraz kontraktowych;



- obniżenie progu obrotu do 3 mln; rozszerzenie wieku taboru do lat 6, gdyż to jest tabor spełniający najwyższe normy ekologiczne;



- opracowanie linii kredytowej w wysokości jednorocznego rzeczywistego obrotu z oceną zdolności kredytowej, na zasadach określonych dla mikropożyczek w tarczy 2.0, z umorzeniem odsetek za okres 2 lat, wynika z komunikatu TOO.



Turystyczna Organizacja Otwarta (TOO) zrzesza najliczniejszą w branży turystycznej grupę małych oraz średnich przedsiębiorców z całej Polski. Do organizacji należą m.in.: organizatorzy turystyki, agenci turystyczni piloci, przewodnicy, przewoźnicy czy podmioty zajmujące się turystyką szkolną i młodzieżową. Organizacja zawiązała się w marcu bieżącego roku po to, by wspólnie działać na rzecz poprawy tragicznej sytuacji branży turystycznej spowodowanej COVID-19.