Ponadto realizowane przez klientów Revolut transakcje zabezpieczane są poprzez zakup fizycznego srebra i złota, dokonywane przez wyspecjalizowaną firmę partnerską. Klienci Revolut mogą przesyłać sobie nawzajem ekspozycję na srebro i złoto, wymieniać je na kryptowaluty lub na waluty FIAT w celu dokonania płatności. Revolut oferuje też funkcję wymiany po określonej cenie, która jest realizowana automatycznie w momencie, gdy rynkowa cena srebra lub złota osiągnie oczekiwany poziom. Wprowadzenie do oferty produktów majątkowych w Polsce ekspozycji na metale szlachetne, to kolejny etap realizacji wizji usuwania barier w dostępie do produktów finansowych tradycyjnie zarezerwowanych dla wąskiej grupy klientów, podano.

"Dzięki możliwości kupna i sprzedaży ekspozycji na towary i surowce chcemy coraz szerzej otwierać klientom zakres dostępnych opcji dywersyfikacji portfela aktywów. Wiele osób zdaje sobie sprawę ze zmian cen metali takich jak srebro lub złoto, ale niewiele osób może z tego skorzystać. Usuwamy więc bariery techniczne i cenowe, by udostępnić ten rynek naszym klientom. Chcemy, by nasi klienci mieli do dyspozycji szerokie spektrum opcji oszczędzania, inwestowania i zarządzania swoimi pieniędzmi według własnego uznania" - powiedział CEO Revolut Nik Storoński, cytowany w komunikacie.

Ekspozycja na srebro i złoto jest dostępna bezpośrednio z poziomu aplikacji w zakładce Produkty majątkowe. Polscy klienci otrzymują wgląd w aktualizowane na bieżąco ceny srebra i złota, dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę partnerską.

Revolut powstał w 2015 roku. Obsługuje w Polsce ponad 1 mln klientów.

