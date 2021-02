"Jesteśmy coraz bliżej (rozwiązania problemu kredytów w CHF - PAP), prace trwają, one są dość intensywne, zaangażowana w to jest zdecydowana większość banków, mająca portfele frankowe. Obecnie jesteśmy w fazie, w której banki przystępują lub przygotowują pilotaże tego procesu" - powiedział Jacek Jastrzębski w radiu TOK FM.

"Mamy pozytywny odzew w związku z tymi procesami zawierania ugód na małą skalę, docierają do nas sygnały, że jest to też pozytywnie odbierane przez sądy" - dodał.

Poinformował, że z ankiety jednego z banków wynika, że nawet do 70 proc. klientów może być zainteresowanych zawarciem ugody.

"To ankiety są na stosunkowo niewielkiej próbie (...) ale jeśli to byłby poziom zainteresowania na poziomie 70 proc., to byłby dobry wynik. Wstępne wyniki ankiet określiłbym jako bardzo obiecujące" - powiedział Jastrzębski.

Przewodniczący poinformował, że w najbliższych tygodniach można się spodziewać realizacji pilotażów w bankach i deklaracji zarządów w sprawie tego procesu.

We wtorek NBP podał, że może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków.

"Odbieram stanowisko NBP bardzo pozytywnie. To stanowisko stanowi odpowiedź na postulaty zgłoszone przez środowisko bankowe (...) . Oczekiwania wskazane w stanowisku NBP rozumiemy, co więcej - kwestie, na których my skupiamy naszą uwagę w pracach nad tym rozwiązaniem w dużej części pokrywają się z kwestiami, które jako istotne wskazuje zarząd NBP" - powiedział Jastrzębski.

Ocenił, że niezależnie od rozstrzygnięcia tej sprawy przez Sąd Najwyższy rozwiązanie ugodowe ma wiele zalet.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego KNF, powstał międzybankowy zespół z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe, i przy zaangażowaniu ZBP.

Same banki oceniały, że ugody wydają się dobrym rozwiązaniem, o ile ostatecznie uregulują rozliczenia z tytułu frankowych umów kredytów mieszkaniowych i liczyły na wsparcie tego procesu przez instytucje publiczne.(PAP Biznes)