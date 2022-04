Zadłużenie kredytami tego typu rośnie nieprzerwanie i bardzo regularnie ̶ w ciągu ostatnich 15 lat zwiększyło się ponad trzykrotnie. To druga co do wielkości kategoria zadłużenia w USA – więcej są winni jedynie kredytobiorcy hipoteczni. Trzecią największą kategorią jest zadłużenie w postaci pożyczek samochodowych.

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów na temat umorzenia tych długów. Zdaniem senatorów Elizabeth Warren oraz Chucka Schumera umorzenie studenckich pożyczek byłoby najpotężniejszym narzędziem służącym do niwelowania nierówności rasowych i ekonomicznych.

Administracja prezydenta Joe Bidena przedłużyła niedawno obowiązywanie moratorium wprowadzającego przerwę w spłatach federalnych pożyczek studenckich do końca sierpnia tego roku.

USA trwa burzliwa debata na temat możliwości umorzenia studenckiego zadłużenia. Niektórzy politycy oczekują, że miałoby ono objąć zadłużenie do wartości 50 tys. dol. Przeciwnicy argumentują, że na tak hojnym rozwiązaniu skorzystaliby głównie osoby z dyplomami bogatych prywatnych uczelni.