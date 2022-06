Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.

"Dotrzymaliśmy słowa danego Polakom. To ważna informacja dla polskich seniorów. Dodatkowe pieniądze trafią do nich już wkrótce. W dobie inflacji, która wynika przede wszystkim z napaści Rosji na Ukrainę, robimy co w naszej mocy, by jej skutki były jak najmniej dotkliwe dla Polaków. To m.in. obniżka podatków, dodatek osłonowy w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, ale to także czternasta emerytura" - wskazała minister rodziny Marlena Maląg.

Zaznaczyła, że osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają "czternastkę" w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł.

"Tak, jak w ubiegłym roku, będzie tu stosowany mechanizm +złotówka za złotówkę+. To oznacza, że przekroczenie kryterium nie jest jednoznaczne z brakiem prawa do świadczenia. Będzie ono po prostu odpowiednio pomniejszone" - wyjaśniła Maląg.

Przypomniała, że w tym roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. to ok. 11,4 mld zł.

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec