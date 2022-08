Rząd zachęca do dłuższej pracy na emeryturze. Nie dotyczy to jednak wszystkich seniorów. Wciąż obowiązują limity dorabiania dla osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę. Co gorsza, od września zostają one obniżone - pisze w poniedziałek "Fakt".

"Co to realnie oznacza? ZUS szybciej zawiesi wypłatę emerytury lub renty" - informuje gazeta. Reklama "Fakt" przypomina, że osoby będące na wcześniejszej emeryturze czy rencie nie mogą dorabiać bez ograniczenia. Obowiązują ich limity. Jeśli ich dodatkowe dochody przekroczą ustalony próg, ZUS najpierw zmniejszy wypłatę, a może nawet ją zawiesić. Limity zależą od wysokości przeciętnej płacy i zmieniają się raz na trzy miesiące. "Najbliższa zmiana będzie obowiązywać od 1 września – ZUS właśnie o nich poinformował. I niestety, nie będzie korzystna dla dorabiających emerytów i rencistów. Limity zostaną obniżone. Teraz ZUS zmniejsza wypłatę świadczenia, jeśli dodatkowe dochody przekraczają 4364,70 zł brutto miesięcznie. Z kolei jeśli przekroczą 8105,80 zł, ZUS wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty zawiesi. Od 1 września ZUS zmniejszy wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty, jeśli dochody wyniosą 4309,40 zł brutto miesięcznie, a zawiesi wypłatę przy 8003,20 zł. Takie obniżone limity obowiązywać będą we wrześniu, październiku i listopadzie" - pisze "Fakt". Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję