Skuteczny trader wie, jak zdystansować się do emocji

W tradingu bez wątpienia przydaje się intuicja, ale poleganie wyłącznie na niej to prosta droga do strat. Każda decyzja inwestycyjna powinna być poparta solidną analizą rynku. Na platformie AvaTrade School dowiesz się, jak ją wykonać. Czeka tam na Ciebie 50 godzin nagrań pełnych wiedzy i sprawdzonych praktyk. Eksperci dzielą się zarówno fundamentalnymi informacjami na temat najpopularniejszych aktywów i czynników wpływających na ich cenę, jak i bardziej zaawansowanymi technikami i strategiami. Opowiadają także o swoich sukcesach i porażkach w tradingu. Poznając ich perspektywę, masz szansę uniknąć wielu kosztownych błędów i zwiększyć swoje szanse na sukces. Pamiętaj jednak że ryzyka nigdy nie da się wyeliminować w 100%!

Skuteczny trader stale śledzi rynki

Do przeprowadzenia rzetelnej analizy rynku niezbędne są sprawdzone i aktualne dane (najlepiej, aby były aktualizowane w czasie rzeczywistym). AvaTrade School daje Ci do nich bezpłatny dostęp. To nie tylko platforma szkoleniowa, ale także przebogata baza wykresów i najnowszych wiadomości z branży, z którymi każdy trader powinien być na bieżąco!

Skuteczny trader weryfikuje swoje strategie inwestycyjne

O tym, czy dana strategia ma szansę się sprawdzić nie decyduje liczba lat doświadczenia ani ilość czasu, jaki poświęcimy na jej przygotowanie, tylko rynek. Na koncie demo na platformie inwestycyjnej AvaTrade przetestujesz swoje strategie bez ryzyka utraty środków. Dopiero gdy poczujesz się bardziej pewnie, możesz zainwestować rzeczywiste pieniądze. Pamiętaj przy tym, że wyniki na rachunku demo nie gwarantują rzeczywistych zysków!

Na początku nie musisz inwestować dużych sum – minimalna kwota depozytu w AvaTrade to 100$. Nie warto od razu „rzucać się na głęboką wodę”. Czas na inwestowanie znaczniejszych środków przyjdzie, gdy zdobędziesz wiedzę i nabierzesz doświadczenia. Pamiętaj przy tym jednak, aby nigdy nie inwestować pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić!

Zanim zaczniesz inwestować, możesz także sprawdzić swoją wiedzę podczas egzaminu na platformie AvaTrade School. Pozytywny wynik, przy spełnieniu pozostałych warunków, da Ci status klienta doświadczonego. Przy okazji przekonasz się, ile faktycznie wiesz o tradingu oraz w jakich obszarach warto dodatkowo się podszkolić.

Skuteczny trader polega wyłącznie na zaufanych brokerach

AvaTrade to wiodący broker na rynku Forex. Umożliwiamy obrót 1250 instrumentami, wśród których znajdują się waluty, kryptowaluty, akcje, towary i indeksy. Udostępniamy w tym celu wiele różnych platform transakcyjnych, w tym bardzo popularne rozwiązania takie jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Stworzyliśmy również aplikację mobilną AvaTradeGo, z pomocą której możesz zawierać i monitorować transakcje praktycznie z każdego miejsca na Ziemi z dostępem do internetu!

Jak dotąd z usług AvaTrade korzysta ponad 400 000 traderów na całym świecie. Działamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz respektujemy regulacje i stanowiska Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego oraz podobnych organów w UE i wielu innych krajach. Jesteśmy w pełni regulowanym brokerem, któremu można bez obaw zaufać.

Handlując z AvaTrade, nie jesteś zdany wyłącznie na siebie. Do dyspozycji masz czynny całą dobę dział obsługi klienta operujący w 14 różnych językach, w tym w polskim. Po założeniu konta przydzielimy Ci również indywidualnego Opiekuna Klienta, który wspomoże Cię technicznie w pierwszych transakcjach i nauczy obsługi platformy. To niemałe ułatwienie, jeśli stawiasz pierwsze kroki w tradingu. Pamiętaj przy tym, że Opiekun nie jest uprawniony do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego – nigdy nie powie Ci, jakie pozycje otworzyć.

