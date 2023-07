Całkowity koszt kredytu lub pożyczki jest najważniejszym czynnikiem dla 60 proc. Polaków podczas podejmowania decyzji o zadłużeniu, wynika z badania wykonanego na zlecenie IPF Group - właściciela Provident Polska. Na drugim miejscu znalazło się RRSO, wskazane przez niemal 44 proc. respondentów, a na trzecim wysokość miesięcznych rat (42 proc.).

"Aspektem, który jest bardzo ważny dla wielu respondentów, są stopy procentowe. Przy czym zwracamy uwagę nie tylko na ich wysokość, ale także na fakt, czy stopa proponowana przez pożyczkodawcę jest stała, czy zmienna. Na oba te czynniki patrzy co trzeci ankietowany. Duży nacisk, który kładziemy na charakter oprocentowania, może być związany z faktem, że wielu Polaków w ciągu ostatniego roku odczuło zmiany stóp na własnym portfelu. Ten aspekt szczególnie istotny okazał się dla badanych w wieku 25-34 lat. Jest to etap w życiu, w którym wielu ludzi decyduje się na zakup pierwszego mieszkania na kredyt" - powiedziała rzeczniczka prasowa Provident Polska Karolina Łuczak, cytowana w komunikacie.

Skłonność Polaków do pożyczania jest skorelowana z ich możliwościami w zakresie oszczędzania

Zdecydowanie drugorzędne są dla respondentów natomiast kwestie związane z wygodą, jak szybkość dostarczenia pieniędzy, łatwość zaciągnięcia zobowiązania czy wygodna aplikacja mobilna - żadnego z tych czynników nie wskazało więcej niż 10 proc. respondentów

"Skłonność Polaków do pożyczania jest skorelowana z ich możliwościami w zakresie oszczędzania. Wśród osób, którym na koniec miesiąca, po uwzględnieniu wydatków i dochodów, zostaje na koncie duża kwota, aż 75 proc. twierdzi, że nie zaciągało zobowiązań w ciągu ostatniego roku. Wśród badanych, którzy co miesiąc lub przez większość miesięcy oszczędzali ustaloną kwotę pieniędzy, odsetek ten wyniósł 72 proc." - czytamy dalej.

22,6 proc. badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku pożyczyło pieniądze od rodziny. W przypadku krewnych finansowej pomocy najczęściej szukamy u rodziców - wskazało ich niemal 14 proc. respondentów. Natomiast 17,1 proc. Polaków wybiera usługi instytucji finansowych. Najpopularniejsze są banki - kredyt lub pożyczkę w banku w ciągu ostatniego roku zaciągnęło 15,4 proc. polskich ankietowanych, podkreślono.

Co trzeci przedstawiciel grupy 18-24 lata pożyczył w ubiegłym roku środki od swoich rodziców

"Szukanie wsparcia finansowego u rodziny to domena najmłodszych respondentów. Około co trzeci przedstawiciel grupy 18-24 lata pożyczył w ubiegłym roku środki od swoich rodziców. Wśród respondentów w wieku od 25 do 34 lat, był to co czwarty badany. Co ciekawe, to właśnie najmłodsi respondenci najczęściej deklarowali, że zdarzyło im się pożyczać pieniądze w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale w zdecydowanej większości były to pożyczki od rodziny. Z usług sektora finansowego skorzystało zaledwie 9,5 proc. najmłodszych respondentów" - wskazała Łuczak.

Klientami instytucji finansowych najczęściej są natomiast respondenci w wieku 45-54 lat - 28,3 proc. badanych z tej grupy zaciągnęło ostatnio zobowiązanie w banku lub innej firmie z sektora finansowego.

Badanie przeprowadzone przez Kantar Polska techniką CAWI na próbie 500 Polaków z osobami w wieku 18-75 lat. Wywiady przeprowadzono online między 10 a 24 maja 2023 roku na zlecenie International Personal Finance.