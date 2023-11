„Polki i Polacy odczuwają dużą poprawę nastrojów ekonomicznych nie tylko w stosunku do wyników badań we wrześniu, ale też w odniesieniu do analiz z kilku ostatnich lat. Inflacja, stan ochrony zdrowia, a także korupcja i finansowe lub polityczne skandale mocno wpływają na poczucie niepokoju mieszkańców Polski” – podał Ipsos w opublikowanym w czwartek raporcie z wyników badan.

Co nas niepokoi?

Wskazano w nim, że inflacja od dawna pozostaje głównym powodem niepokoju Polek i Polaków. W październiku obawy z nią związane deklarowało 57 proc. badanych, co jest wynikiem o 6 punktów procentowych większym niż we wrześniu. Na drugim miejscu, z wynikiem 43 proc., znajduje się opieka zdrowotna. W dalszej kolejności wymieniana jest korupcja i finansowe lub polityczne skandale (37 pkt. proc.), którą wskazało o 7 p.p. więcej ludzi niż we wrześniu.

Co nas cieszy?

„W październiku 49 proc. badanych spodziewało się dalszego spadku inflacji. Do 7 proc. zmniejszył się z kolei odsetek tych, którzy prognozowali szybsze tempo wzrostu cen. Warto zaznaczyć, że są to rekordowo optymistyczne prognozy względem inflacji” – stwierdzono w informacji Ipsos. – „Równie pozytywne nastawienie można zaobserwować, jeśli chodzi o ocenę biegu spraw w kraju. Mniej niż połowa Polek i Polaków (45 proc.) oceniła, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. O 12 p.p., do 36 proc., zwiększył się odsetek pozytywnie oceniających bieg spraw w Polsce. To najbardziej optymistyczne wyniki w badaniach Ipsos od sierpnia 2020 r.” – czytamy w raporcie.

Poprawa sytuacji materialnej

Badanie przeprowadzone przez Ipsps pokazuje, że ankietowani dużo lepiej oceniają także własną sytuację materialną. Co czwarty (24 proc.) twierdzi, że pogorszyła się ona w ciągu ostatniego roku. Do 10 proc. zwiększyła się liczba tych, którzy deklarują poprawę własnej sytuacji materialnej. Jeszcze więcej optymizmu jest widoczne w odpowiedziach na pytanie o to, jak będzie kształtować się ta sytuacja w przyszłości. 22 proc. Polek i Polaków spodziewa się jej polepszenia, co stanowi najwyższy wynik od czerech lat.

Oszczędzanie nie dla wszystkich

„Chociaż zdecydowana większość badanych (65 proc.) jest przekonanych o tym, że warto odkładać pieniądze, to jednocześnie 54 proc. deklaruje, że nie uda im się niczego odłożyć w najbliższych miesiącach. Jedynie co piąty ankietowany (22 proc.) przewiduje, że oszczędzi pieniądze w ciągu kolejnego roku” – podano w raporcie.

Badanie dotyczące nastrojów ekonomicznych Polaków przeprowadzone w ramach sondażu wielotematycznego Omnibus CAPI w dniach 19 – 23 października 2023 roku na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 i więcej lat.

autor: Marek Siudaj