System kaucyjny. Polacy są na tak

„Zdecydowane” poparcie dla wprowadzenia systemu wyraziło w badaniu 31 proc. pytanych, „raczej” popiera go 30 proc. Przeciwnego zdania jest niespełna 1/4 respondentów - 14 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 10 proc. „raczej nie”. Kolejne 15 proc. pytanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jak wynika również z badania najwięcej osób świadomych (97 proc.), że 1 października wystartował w Polsce system kaucyjny to respondenci w wieku powyżej 55 lat, mieszkańcy miast od 100-500 tys. mieszkańców (95 proc.) oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich (94 proc.). Najmniej świadomi są ankietowani w wieku 18-24 lata (86 proc.), mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców (91 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim lub policealnym (po 92 proc.).

Zasady systemu kaucyjnego

Respondentów zapytano też, na ile orientują się, jakie są zasady systemu kaucyjnego. 16 proc. osób zadeklarowało, że bardzo dobrze się orientuje, a dobrze - 48 proc. Słabo orientuje się z kolei 30 proc. pytanych, a 6 proc. w ogóle się nie orientuje. Ponadto 65 proc. badanych oceniło, że wie, ile wynoszą kaucje za zwrot butelek plastikowych i puszek w systemie kaucyjnym, a 67 proc. oceniło, że wysokość kaucji jest „w sam raz”.

Czy zamierzamy korzystać z systemu?

Z badania wynika również, że 72 proc. Polaków zamierza zwracać opakowania do punktów zbiórki, a 13 proc. nie zamierza korzystać z systemu kaucyjnego. 15 proc. pytanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Połowa Polaków uważa bowiem, że system kaucyjny „znacząco zmniejszy ilość odpadów plastikowych w środowisku”.

Badanie przeprowadzono dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna na próbie 1114 osób metodą CAWI w dniach 3-5 października 2025 r.

Od początku października w Polsce obowiązuje system kaucyjny, co oznacza, że do napojów w butelkach plastikowych, metalowych puszkach i szklanych butelkach wielorazowego użytku z logo systemu kaucyjnego ma być doliczana kaucja, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. Kaucja wynosi 50 groszy w przypadku butelek plastikowych i puszek, a 1 zł w przypadku wielorazowych butelek szklanych. Opakowania można oddać do butelkomatu lub w ramach zbiórki ręcznej w sklepie bez konieczności okazywania paragonu nabycia napoju.