O tym, że armia USA stanie w obronie Polski przekonanych jest 63,8 proc. Polaków. Co czwarty badany - 25,8 proc. nie liczy jednak na pomoc wojsk zza oceanu.

Czy w razie ataku Rosji USA staną w naszej obronie?

Z sondażu wynika, że największą wiarę w sojusznicze zobowiązania Amerykanów wobec Polski pokładają osoby o prawicowych poglądach - 71,4 proc. oraz młodzi – wskaźnik odpowiedzi twierdzących dla dwóch najmłodszych grup wiekowych przekroczył 70 proc.

Zaufanie w zależności od wieku i poglądów

W najmniejszym stopniu wsparcia Pentagonu spodziewają się osoby w średnim wieku - 33 proc. negatywnych wskazań, osoby deklarujące bardzo duże zainteresowanie polityką - 34,5 proc. oraz wyborcy partii lewicowych - 31,3 proc.

Odsetek wskazań „zdecydowanie tak” i „zdecydowanie nie” jest wśród mężczyzn wyższy odpowiednio o 2,4 pkt proc. i o 5,1 pkt proc. niż wśród kobiet.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1 tys. dorosłych respondentów.