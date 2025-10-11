Pozostałe partie - według badania - znalazłyby się poniżej progu wyborczego. Chęć zagłosowania w wyborach wyraziło 55,7 proc. ankietowanych, z czego 40,5 proc. „zdecydowanie” wzięłoby udział w wyborach, a 15,2 - „raczej tak”. W wyborach nie wzięłoby natomiast udziału 41,3 proc. respondentów, z czego - 15,8 proc. - „raczej nie”, a 25,5 proc. - „zdecydowanie nie”. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało natomiast 3 proc. respondentów.

KO, PiS i Konfederacja na podium

Z opublikowanego w piątek sondażu IBRiS wynika, że na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 30,5 proc. badanych (co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania); 27,3 proc. oddałoby głos PiS (spadek o 1 pkt proc.), a 14,1 proc. - na Konfederację (spadek o 0,3 pkt proc.). 7,1 proc. respondentów oddałoby głos na Lewicę (spadek o 1 pkt. proc.), a 6,1 proc. - na Konfederację Korony Polskiej (wzrost o 2,7 pkt proc.).

PSL, Razem i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Jak wynika z sondażu, poniżej progu wyborczego znalazłyby się: PSL z poparciem 4,6 proc. ankietowanych (wzrost o 0,5 pkt proc.); Partia Razem, na którą chciałoby zagłosować 2,9 proc. respondentów (spadek o 1,3 pkt. proc.) oraz Polska 2050 z poparciem 1,6 proc. respondentów (spadek o 0,7 pkt. proc.).

5,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Podział mandatów w Sejmie

Z symulacji przeprowadzonej przez zespół Onet Data na bazie sondażu wynika, że rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: 176 mandatów otrzymałoby KO, 170 - PiS, 78 - Konfederacja, 23 - Lewica, a 13 mandatów zdobyłaby Konfederacja Korony Polskiej.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 8-9 października 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.