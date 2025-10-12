Decyzja Czech ws, rosyjskich dyplomatów

O rozmowie z Sybihą Lipavsky poinformował w sobotę na platformie X. „Stanowczo popieramy Ukrainę, która nadal broni się przed rosyjskim terrorem” - napisał.

Przypomniał, że czeski rząd zatwierdził pod koniec września ograniczenie wjazdu do Czech dla rosyjskich dyplomatów. Zakaz nie dotyczy dyplomatów akredytowanych w Czechach, ani tych, którzy tylko przejeżdżają przez Czechy do kraju, w którym pełnią swoje funkcje, lub na posiedzenia organizacji międzynarodowych.

Podobna regulacja obejmie całą strefę Schengen?

Według Lipavskiego ograniczenie będzie miało zastosowanie na zewnętrznej granicy strefy Schengen, czyli na sześciu międzynarodowych lotniskach w Czechach. O podobną regulację w skali całej strefy Schengen Praga zabiega od dwóch lat. Temat powraca przy dyskusjach o kolejnych pakietach unijnych sankcji wobec Rosji. Zdaniem Lipavskiego rosyjskie sieci szpiegowskie regularnie wykorzystują przykrywkę dyplomatyczną w swojej działalności.

Rozmowa z Sybihą dotyczyła także przygotowywanego 19. pakietu sankcji UE wobec Rosji. Komisja Europejska proponuje nałożenie sankcji na kolejne statki rosyjskiej floty cieni oraz zakazanie transakcji kolejnym bankom.

Z Pragi Piotr Górecki