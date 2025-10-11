Zełenski: Są dobre opcje i solidne pomysły

„Omówiliśmy możliwości wzmocnienia naszej obrony powietrznej, jak i konkretne porozumienia, nad którymi pracujemy, a które mają do tego doprowadzić” - napisał Zełenski. Dodał, że są „dobre opcje i solidne pomysły”, które mogą znacznie wzmocnić Ukrainę.

Ponadto prezydent Ukrainy przekazał, że pogratulował Trumpowi zawarcia porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie, nazywając je „wybitnym osiągnięciem”.

„Jeśli w jednym regionie da się zatrzymać wojnę, to na pewno inne wojny także mogą być zatrzymane, w tym wojna Rosji” - napisał Zełenski. Na koniec podziękował prezydentowi USA i zaznaczył, że po stronie Rosji musi być gotowość zaangażowania się w prawdziwą dyplomację, a to może zostać osiągnięte poprzez siłę.

W piątek Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w jej infrastrukturę energetyczną. Agencja AFP zwróciła uwagę, że Moskwa co roku próbuje zniszczyć w okresie zimowym infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W Kijowie w piątek doszło do tymczasowego odcięcia wody u 2 mln odbiorców.